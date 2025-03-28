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Долголетие без травм: 6 ошибок, которые совершают многие

3:30
Здоровье

С возрастом поддержание физического здоровья становится особенно важным, особенно после 60 лет. Хотя естественное замедление обмена веществ неизбежно, некоторые привычки могут ухудшить подвижность и даже привести к серьезным травмам.

Пенсионеры
Фото: freepik.com
Пенсионеры

Физиотерапевт Люси Макдональд из RestartPhysio выделяет шесть распространенных ошибок, которых следует избегать, чтобы сохранить активность и здоровье.

1. Слишком резкое увеличение нагрузки

"Это причина большинства травм, с которыми я сталкиваюсь", — говорит Макдональд.

Резкое увеличение физической активности или возвращение к нагрузкам, к которым организм уже не привык, может привести к повреждениям. Вместо этого увеличивайте интенсивность постепенно.

Что делать:

  • Разбивайте физически сложные задачи (например, копание в саду или покраску стен) на несколько этапов.

  • Подготовьтесь заранее — перед активными играми с внуками или другими нагрузками тренируйте мышцы.

2. Силовые тренировки — не для меня

Часто люди старше 60 лет избегают силовых тренировок, считая их ненужными. Однако укрепление мышц предотвращает их истощение и снижает риск травм.

Что делать:

  • Достаточно двух получасовых тренировок в неделю с небольшими весами, прорабатывающих основные группы мышц.

  • Начинайте с маленьких весов, постепенно увеличивая нагрузку.

  • Лучше всего заниматься под наблюдением специалиста.

3. Лучшие годы позади

Возраст — это всего лишь цифра. Некоторые из самых физически активных людей - это люди за 70, которые ведут активный образ жизни и заботятся о здоровье.

Что делать:

  • Используйте свободное время для полезных и приятных активностей.

  • В отличие от насыщенной жизни в 40-50 лет, после 60 появляется возможность уделять больше внимания питанию, отдыху и спорту.

4. Плохие привычки прошлого не дают о себе знать

После 60 лет организм медленнее восстанавливается, поэтому вредные привычки сильнее сказываются на здоровье.

Что делать:

  • Регулярно следите за питанием, сном и физической активностью.

  • Важно не только двигаться, но и качественно отдыхать.

5. Боюсь пробовать что-то новое

Новые виды активности не только улучшают физическое состояние, но и делают жизнь интереснее.

Что делать:

  • Найдите занятие, которое вам нравится, и людей, с которыми вам комфортно заниматься.

  • Главное — регулярность, а не интенсивность.

6. Проблемы с равновесием и падения неизбежны

Со временем баланс ухудшается, но это не неизбежно. Если регулярно тренировать координацию, риск падений значительно снижается.

Что делать:

  • Включайте простые упражнения на равновесие в повседневную жизнь.

  • Например, во время чистки зубов стойте на одной ноге с закрытыми глазами (при необходимости держитесь за опору).

После 60 лет важно не избегать нагрузок, а грамотно адаптировать их под свои возможности. Умеренная активность, правильное питание и забота о себе помогут не только сохранить здоровье, но и улучшить качество жизни.

Уточнения

Координа́ция движе́ний (от лат. coordinatio — «взаимоупорядочение») — процессы согласования активности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной задачи.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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