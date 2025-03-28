Долголетие без травм: 6 ошибок, которые совершают многие

С возрастом поддержание физического здоровья становится особенно важным, особенно после 60 лет. Хотя естественное замедление обмена веществ неизбежно, некоторые привычки могут ухудшить подвижность и даже привести к серьезным травмам.
Физиотерапевт Люси Макдональд из RestartPhysio выделяет шесть распространенных ошибок, которых следует избегать, чтобы сохранить активность и здоровье.
"Это причина большинства травм, с которыми я сталкиваюсь", — говорит Макдональд.
Резкое увеличение физической активности или возвращение к нагрузкам, к которым организм уже не привык, может привести к повреждениям. Вместо этого увеличивайте интенсивность постепенно.
Что делать:
Разбивайте физически сложные задачи (например, копание в саду или покраску стен) на несколько этапов.
Подготовьтесь заранее — перед активными играми с внуками или другими нагрузками тренируйте мышцы.
Часто люди старше 60 лет избегают силовых тренировок, считая их ненужными. Однако укрепление мышц предотвращает их истощение и снижает риск травм.
Что делать:
Достаточно двух получасовых тренировок в неделю с небольшими весами, прорабатывающих основные группы мышц.
Начинайте с маленьких весов, постепенно увеличивая нагрузку.
Лучше всего заниматься под наблюдением специалиста.
Возраст — это всего лишь цифра. Некоторые из самых физически активных людей - это люди за 70, которые ведут активный образ жизни и заботятся о здоровье.
Что делать:
Используйте свободное время для полезных и приятных активностей.
В отличие от насыщенной жизни в 40-50 лет, после 60 появляется возможность уделять больше внимания питанию, отдыху и спорту.
После 60 лет организм медленнее восстанавливается, поэтому вредные привычки сильнее сказываются на здоровье.
Что делать:
Регулярно следите за питанием, сном и физической активностью.
Важно не только двигаться, но и качественно отдыхать.
Новые виды активности не только улучшают физическое состояние, но и делают жизнь интереснее.
Что делать:
Найдите занятие, которое вам нравится, и людей, с которыми вам комфортно заниматься.
Главное — регулярность, а не интенсивность.
Со временем баланс ухудшается, но это не неизбежно. Если регулярно тренировать координацию, риск падений значительно снижается.
Что делать:
Включайте простые упражнения на равновесие в повседневную жизнь.
Например, во время чистки зубов стойте на одной ноге с закрытыми глазами (при необходимости держитесь за опору).
После 60 лет важно не избегать нагрузок, а грамотно адаптировать их под свои возможности. Умеренная активность, правильное питание и забота о себе помогут не только сохранить здоровье, но и улучшить качество жизни.
Координа́ция движе́ний (от лат. coordinatio — «взаимоупорядочение») — процессы согласования активности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной задачи.
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