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Диабет наступает незаметно: как вовремя обнаружить опасную болезнь

2:00
Здоровье

Здоровье — одно из самых ценных достояний человека, но часто мы относимся к нему слишком легкомысленно, особенно когда речь идет о "тихих" болезнях, таких как диабет. Это хроническое заболевание нарушает способность организма перерабатывать сахар и, если его не лечить, может привести к серьезным осложнениям. Главная проблема в том, что оно развивается медленно, а симптомы легко пропустить.

Завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by THE 5TH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Завтрак

Тревожные симптомы, которые могут указывать на диабет

Постоянная жажда и частое мочеиспускание
Если вы заметили, что пьете больше обычного и стали чаще просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет, стоит обратить на это внимание. Организм пытается избавиться от избыточного сахара с мочой, что приводит к обезвоживанию и, как следствие, к неутолимой жажде.

Постоянная усталость
Если вы чувствуете себя усталым и лишенным энергии даже после полноценного сна, это может быть связано с тем, что клетки не получают достаточно глюкозы для нормальной работы. Если это состояние продолжается долго, необходимо проконсультироваться с врачом.

Проблемы со зрением
Высокий уровень сахара в крови может изменить состав глазной жидкости и привести к проблемам с фокусировкой. Если у вас стало расплываться изображение, не игнорируйте этот сигнал — он может указывать на диабетическую ретинопатию, которая способна привести к потере зрения.

Почему важно распознавать эти симптомы?

Не диагностированный вовремя диабет может вызвать серьезные осложнения: повреждение нервов, проблемы с сердцем, почечную недостаточность. Однако ранняя диагностика и правильный образ жизни помогут держать болезнь под контролем.

Если у вас есть один или несколько из этих симптомов, не игнорируйте их. Обратитесь к врачу для обследования — профилактика является ключом к долгой и здоровой жизни.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω — «перехожу, пересекаю»), уст. Мочеистощение, Мочеизнурение — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией. Наиболее часто имеется в виду сахарный диабет, при котором повышен уровень глюкозы в крови.
 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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