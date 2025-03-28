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Тысячелистник: почему его называют "женским доктором", но рекомендуют и мужчинам

1:22
Здоровье

Тысячелистник часто называют "женским доктором", так как он помогает при менструальных болях. Однако его целебные свойства делают его полезным и для мужчин. Эта трава оказывает комплексное воздействие на организм, помогая при бессоннице, желудочно-кишечных расстройствах, мигренях и даже заболеваниях печени.

Тысячелистник
Фото: tysyachelistnik by creativecommons.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тысячелистник

Полезные свойства тысячелистника

Согласно аптеке Benu, тысячелистник эффективен при следующих проблемах:

Внутреннее применение:

  • Бессонница

  • Желудочные спазмы, вздутие живота

  • Заболевания печени, почек, желчевыводящих путей

  • Потеря аппетита

  • Боль, диарея

  • Инфекции мочевыводящих путей

  • Лихорадка

  • Проблемы с дыханием

  • Приступы мигрени, тревожность

Наружное применение:

  • Заживление ран и остановка кровотечения

  • Снятие воспаления и дезинфекция

  • Лечение гингивита, геморроя

  • Уменьшение синяков и ожогов

Предупреждения

Не используйте тысячелистник, если у вас аллергия на лекарственные растения. Беременные, кормящие женщины и родители маленьких детей должны проконсультироваться с врачом перед применением.

Тысячелистник — универсальное средство, которое стоит держать в аптечке. Но важно помнить о правильном использовании, чтобы избежать побочных эффектов.

Уточнения

Тысячели́стник (лат. Achilléa) — крупный род растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включает около 180 видов.
 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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