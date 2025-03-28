Тысячелистник: почему его называют "женским доктором", но рекомендуют и мужчинам

Тысячелистник часто называют "женским доктором", так как он помогает при менструальных болях. Однако его целебные свойства делают его полезным и для мужчин. Эта трава оказывает комплексное воздействие на организм, помогая при бессоннице, желудочно-кишечных расстройствах, мигренях и даже заболеваниях печени.
Согласно аптеке Benu, тысячелистник эффективен при следующих проблемах:
Внутреннее применение:
Бессонница
Желудочные спазмы, вздутие живота
Заболевания печени, почек, желчевыводящих путей
Потеря аппетита
Боль, диарея
Инфекции мочевыводящих путей
Лихорадка
Проблемы с дыханием
Приступы мигрени, тревожность
Наружное применение:
Заживление ран и остановка кровотечения
Снятие воспаления и дезинфекция
Лечение гингивита, геморроя
Уменьшение синяков и ожогов
Не используйте тысячелистник, если у вас аллергия на лекарственные растения. Беременные, кормящие женщины и родители маленьких детей должны проконсультироваться с врачом перед применением.
Тысячелистник — универсальное средство, которое стоит держать в аптечке. Но важно помнить о правильном использовании, чтобы избежать побочных эффектов.
Тысячели́стник (лат. Achilléa) — крупный род растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включает около 180 видов.
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