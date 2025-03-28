Тысячелистник: почему его называют "женским доктором", но рекомендуют и мужчинам

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тысячелистник часто называют "женским доктором", так как он помогает при менструальных болях. Однако его целебные свойства делают его полезным и для мужчин. Эта трава оказывает комплексное воздействие на организм, помогая при бессоннице, желудочно-кишечных расстройствах, мигренях и даже заболеваниях печени.

Фото: tysyachelistnik by creativecommons.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тысячелистник

Полезные свойства тысячелистника

Согласно аптеке Benu, тысячелистник эффективен при следующих проблемах:

Внутреннее применение:

Бессонница

Желудочные спазмы, вздутие живота

Заболевания печени, почек, желчевыводящих путей

Потеря аппетита

Боль, диарея

Инфекции мочевыводящих путей

Лихорадка

Проблемы с дыханием

Приступы мигрени, тревожность

Наружное применение:

Заживление ран и остановка кровотечения

Снятие воспаления и дезинфекция

Лечение гингивита, геморроя

Уменьшение синяков и ожогов

Предупреждения

Не используйте тысячелистник, если у вас аллергия на лекарственные растения. Беременные, кормящие женщины и родители маленьких детей должны проконсультироваться с врачом перед применением.

Тысячелистник — универсальное средство, которое стоит держать в аптечке. Но важно помнить о правильном использовании, чтобы избежать побочных эффектов.

Уточнения

Тысячели́стник (лат. Achilléa) — крупный род растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включает около 180 видов.



