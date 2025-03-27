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Из-за этого напитка гниют зубы: срочно перестаньте его пить

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Здоровье

Британец Николас Мадфорд больше 20 лет постоянно пил энергетические напитки. Каждую неделю он покупал в среднем 21 банку. Это, конечно, серьезно сказалось на его здоровье.

Девушка на приёме у стоматолога
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на приёме у стоматолога

Любовь к энергетикам и плохой уход за полостью рта привели к тому, что Николас лишился зубов. Он начал волноваться, когда по дороге на работу почувствовал, что один из зубов выпал.

Стоматологи обнаружили, что его зубы буквально гниют и крошатся от любого механического воздействия. Пациенту установили сразу 10 имплантов. На остальные зубы британцу надели виниры, за все он заплатил почти миллион рублей.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα «рот» + λογος «наука») — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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