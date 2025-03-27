Забудьте о просмотре видео в туалете: вот почему туда лучше не брать телефон

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматолог Галина Ильина уверена, что брать с собой мобильник в туалет опасно для здоровья. О причинах, расскажем ниже.

Фото: Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туалет

Эксперт рассказала, что на поверхности гаджета оседают микробы, которые впоследствии попадают на кожу. Кроме того, опасной может быть и соответствующая поза за просмотром видео.

Дело в том, что человек продолжительное время держит голову опущенной вниз, из-за этого у него появляются глубокие заломы на коже и развивается преждевременное старение, пишет "Чемпионат".

"Когда вы смотрите в экран, голова опущена вниз. Из-за этого на шее образуются так называемые кольца Венеры — глубокие заломы на коже", — заключила эксперт.

Уточнения

Дерматология (греч. δέρμα, (род. δερματός) — «кожа» и λόγος — «учение») — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

