Как быстро успокоить психику? Просто сделайте это всего за 5 минут

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Из-за красивой картинки жизни других людей в соцсетях, многие постоянно сравнивают себя с ними. По этой и другим причинам у нас часто возникает тревожность. Пятиминутная медитация может успокоить психику и снизить стресс.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Девушка делает растяжку

Метод "Пальцы" также тренирует стрессоустойчивость.

Подготовка

Сядьте с прямой спиной, сделайте глубокий вдох и выдох — это стимулирует блуждающий нерв, который отвечает за расслабление и снижение кортизола.

Визуализация

Закройте глаза и представьте место, которое вам нравится (море, лес, горы), после осознайте ощущения на коже и внутри тела — это поможет переключить внимание с тревожных мыслей.

Фокус на межбровье и пальцах

Сведите взгляд к межбровью — это включает медиальную префронтальную кору, которая контролирует внимание и эмоции. Почувствуйте тепло вокруг глаз, расслабляя зрительную систему.

После перенесите внимание на пульсацию в больших и указательных пальцах рук. Осознание пульсации синхронизирует внутренние ритмы, успокаивая лимбическую систему.

Возвращение

Сделайте глубокий вдох и выдох. Потянитесь вверх, активируя проприоцептивные зоны мозга. Разотрите ладони и приложите их к глазам. Для максимального эффекта медитации нужно делать регулярно, пишет "СЭ".

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio — «размышление») — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).

