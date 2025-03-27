Почему вам трудно дышать рядом с ним: разбираем тревожные знаки

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире термин «токсичные отношения» звучит все чаще. Они оказывают негативное влияние на психику и даже физическое состояние человека. Как определить, что отношения вредят вам, и какие тревожные сигналы стоит заметить?

Фото: Unsplash by Jon Asato, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина и женщина, отношения

Психолог Александра Метальникова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие симптомы токсичных отношений могут проявляться у женщин и как они отражаются на здоровье.

Как понять, что отношения токсичные?

Набор веса и постоянный стресс

Внутреннее беспокойство и нервозность могут привести к набору лишнего веса.

Если вас что-то угнетает, стоит задуматься: может, причина не в еде, а в отношениях? Учащенное сердцебиение

Если пульс зашкаливает не от любви, а от нервного напряжения рядом с партнером, это тревожный знак.

Ощущение тошноты, тревоги или головокружения после ссоры — повод задуматься о своем комфорте. Постоянные сравнения и конкуренция

Вас сравнивают с бывшими девушками или матерью? В этом случае вам придется конкурировать всю жизнь.

Даже если вас сейчас превозносят, позже ситуация может измениться. Проблемы со сном

Бессонница, тревожные сны, неспособность расслабиться — еще один признак стресса.

Если после расставания с партнером ваш сон резко улучшается, значит, отношения вредили вам. Эмоциональный шантаж

«Если ты не сделаешь это, я уйду» – манипуляция, которая недопустима в здоровых отношениях.

Уважение и любовь не строятся на страхе «остаться одной».

Что делать, если вы узнали себя в этом списке?

Проанализируйте свои чувства и ощущения.

Подумайте, приносит ли вам этот человек больше радости или стресса.

Обратитесь за поддержкой к психологу или близким.

Не бойтесь уходить из отношений, если они разрушают вас.

Уточнения

Абьюзи́вные отноше́ния (от англ. abusive relationships — уничижительные отношения; разг. абьюз) — отношения, в которых партнёр нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы.

