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Почему вам трудно дышать рядом с ним: разбираем тревожные знаки

2:03
Здоровье

В современном мире термин «токсичные отношения» звучит все чаще. Они оказывают негативное влияние на психику и даже физическое состояние человека. Как определить, что отношения вредят вам, и какие тревожные сигналы стоит заметить?

Мужчина и женщина, отношения
Фото: Unsplash by Jon Asato, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина и женщина, отношения

Психолог Александра Метальникова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие симптомы токсичных отношений могут проявляться у женщин и как они отражаются на здоровье.

Как понять, что отношения токсичные?

  1. Набор веса и постоянный стресс
    Внутреннее беспокойство и нервозность могут привести к набору лишнего веса.
    Если вас что-то угнетает, стоит задуматься: может, причина не в еде, а в отношениях?

  2. Учащенное сердцебиение
    Если пульс зашкаливает не от любви, а от нервного напряжения рядом с партнером, это тревожный знак.
    Ощущение тошноты, тревоги или головокружения после ссоры — повод задуматься о своем комфорте.

  3. Постоянные сравнения и конкуренция
    Вас сравнивают с бывшими девушками или матерью? В этом случае вам придется конкурировать всю жизнь.
    Даже если вас сейчас превозносят, позже ситуация может измениться.

  4. Проблемы со сном
    Бессонница, тревожные сны, неспособность расслабиться — еще один признак стресса.
    Если после расставания с партнером ваш сон резко улучшается, значит, отношения вредили вам.

  5. Эмоциональный шантаж
    «Если ты не сделаешь это, я уйду» – манипуляция, которая недопустима в здоровых отношениях.
    Уважение и любовь не строятся на страхе «остаться одной».

Что делать, если вы узнали себя в этом списке?

  • Проанализируйте свои чувства и ощущения.

  • Подумайте, приносит ли вам этот человек больше радости или стресса.

  • Обратитесь за поддержкой к психологу или близким.

  • Не бойтесь уходить из отношений, если они разрушают вас.

Уточнения

Абьюзи́вные отноше́ния (от англ. abusive relationships — уничижительные отношения; разг. абьюз) — отношения, в которых партнёр нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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