Почему вам трудно дышать рядом с ним: разбираем тревожные знаки

В современном мире термин «токсичные отношения» звучит все чаще. Они оказывают негативное влияние на психику и даже физическое состояние человека. Как определить, что отношения вредят вам, и какие тревожные сигналы стоит заметить?
Психолог Александра Метальникова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие симптомы токсичных отношений могут проявляться у женщин и как они отражаются на здоровье.
Набор веса и постоянный стресс
Внутреннее беспокойство и нервозность могут привести к набору лишнего веса.
Если вас что-то угнетает, стоит задуматься: может, причина не в еде, а в отношениях?
Учащенное сердцебиение
Если пульс зашкаливает не от любви, а от нервного напряжения рядом с партнером, это тревожный знак.
Ощущение тошноты, тревоги или головокружения после ссоры — повод задуматься о своем комфорте.
Постоянные сравнения и конкуренция
Вас сравнивают с бывшими девушками или матерью? В этом случае вам придется конкурировать всю жизнь.
Даже если вас сейчас превозносят, позже ситуация может измениться.
Проблемы со сном
Бессонница, тревожные сны, неспособность расслабиться — еще один признак стресса.
Если после расставания с партнером ваш сон резко улучшается, значит, отношения вредили вам.
Эмоциональный шантаж
«Если ты не сделаешь это, я уйду» – манипуляция, которая недопустима в здоровых отношениях.
Уважение и любовь не строятся на страхе «остаться одной».
Проанализируйте свои чувства и ощущения.
Подумайте, приносит ли вам этот человек больше радости или стресса.
Обратитесь за поддержкой к психологу или близким.
Не бойтесь уходить из отношений, если они разрушают вас.
Абьюзи́вные отноше́ния (от англ. abusive relationships — уничижительные отношения; разг. абьюз) — отношения, в которых партнёр нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы.
Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.