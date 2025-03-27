Этот чай укрепляет память, снижает давление и избавляет от боли

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чашка мятного чая — это не просто приятный аромат и вкус, но и мощный источник пользы для здоровья. Ученые доказали, что этот напиток может улучшить память, работу пищеварительной системы, снизить кровяное давление и даже облегчить боль в суставах.

Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чай

Чем полезен мятный чай?

Врачи давно говорят о пользе чая, но оказывается, разные сорта дают разный эффект. Недавнее исследование Консультативной группы по чаю (TAP) подтверждает, что мятный чай, будь то перечная или ланцетная мята, обладает исключительными свойствами.

По словам эксперта по чаю доктора Дж. Тима Бонда, регулярное употребление мятного чая помогает поддерживать здоровье мозга, сердца и пищеварительной системы, а также уменьшает боль в суставах и способствует качественному сну.

Главный секрет в том, что мята богата полифенолами, которые обладают противовоспалительным, антимикробным и противоаллергическим эффектом.

Как мятный чай влияет на организм?

1. Улучшает память и концентрацию

Исследования показали, что мятный чай стимулирует работу мозга. В эксперименте британских ученых испытуемые, которые в течение 20 дней пили мятный чай, быстрее выполняли тесты на запоминание и показывали лучшие когнитивные способности по сравнению с контрольной группой.

2. Снижает кровяное давление

В другом исследовании испытуемые пили две чашки мятного чая в день на протяжении 16 недель. Результат — значительное снижение артериального давления и уровня триглицеридов, что положительно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

3. Облегчает боль в суставах

Мятный чай помогает снять воспаление и уменьшить дискомфорт в суставах. В одном из исследований участники, которые ежедневно пили мятный чай, отмечали снижение боли в коленях и улучшение подвижности суставов.

4. Улучшает пищеварение

Этот чай обладает спазмолитическим эффектом, который снимает дискомфорт в желудке, помогает при вздутии живота, изжоге и проблемах с пищеварением. Также мята способствует балансу кишечной флоры и регулярному пищеварению.

Дополнительные преимущества мятного чая

Кроме перечисленных свойств, исследования показали, что мятный чай:

Поддерживает гормональный баланс у женщин

Снижает риск развития диабета 2 типа

Облегчает симптомы ОРВИ

Улучшает состояние полости рта

Эксперты рекомендуют 1-2 чашки в день. Это простая привычка, которая поможет вам чувствовать себя лучше каждый день.

Уточнения

Полифенолы — класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.

