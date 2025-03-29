Эти 8 часов сна превращают вас в машину точных воспоминаний

Если вы хотите запомнить что-то надолго и без искажений — просто поспите. Серьёзно. Новое исследование, опубликованное в Nature Human Behaviour, показало: сон помогает не только лучше запомнить информацию, но и надолго сохранить чёткую последовательность событий.
Эксперимент, который длился год
Учёные из Канады и США пригласили добровольцев на иммерсивный аудиогид-тур по произведениям искусства. Им нужно было запомнить порядок экспонатов и их особенности. Далее — серия тестов:
Две группы участников прошли экскурсию в разное время:
Кто запомнил лучше:
Победили те, кто поспал после экскурсии. Они не только лучше воспроизводили детали, но и точнее запомнили последовательность событий даже через год.
"Сон структурирует воспоминания, помогая организовать их по времени и значимости", — поясняют авторы исследования.
Почему сон — это не просто отдых
Во время сна мозг не "отключается", а активно перерабатывает и укрепляет новую информацию, особенно связанную с событиями и впечатлениями:
Экску́рсия - коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и прочих мест с учебными или культурно-просветительскими целями; часто сочетается с туризмом.
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