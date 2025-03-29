Эти 8 часов сна превращают вас в машину точных воспоминаний

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы хотите запомнить что-то надолго и без искажений — просто поспите. Серьёзно. Новое исследование, опубликованное в Nature Human Behaviour, показало: сон помогает не только лучше запомнить информацию, но и надолго сохранить чёткую последовательность событий.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Сон "сортирует" ваши воспоминания: учёные доказали, как именно

Эксперимент, который длился год

Учёные из Канады и США пригласили добровольцев на иммерсивный аудиогид-тур по произведениям искусства. Им нужно было запомнить порядок экспонатов и их особенности. Далее — серия тестов:

сразу после тура,

через 1 день,

через 7 дней,

через 30 дней,

и спустя 12 месяцев.

Две группы участников прошли экскурсию в разное время:

первая — вечером, с последующим сном в лаборатории,

вторая — днём, без сна между изучением и тестированием.

Кто запомнил лучше:

Победили те, кто поспал после экскурсии. Они не только лучше воспроизводили детали, но и точнее запомнили последовательность событий даже через год.

"Сон структурирует воспоминания, помогая организовать их по времени и значимости", — поясняют авторы исследования.

Почему сон — это не просто отдых

Во время сна мозг не "отключается", а активно перерабатывает и укрепляет новую информацию, особенно связанную с событиями и впечатлениями:

Фаза медленного сна помогает "закрепить" важные фрагменты, Фаза быстрого сна отвечает за интеграцию информации и формирование связей. Всё это способствует улучшению эпизодической памяти — способности помнить события в их естественном порядке.

Уточнения

Экску́рсия - коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и прочих мест с учебными или культурно-просветительскими целями; часто сочетается с туризмом.

