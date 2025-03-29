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Эти 8 часов сна превращают вас в машину точных воспоминаний

1:45
Здоровье

Если вы хотите запомнить что-то надолго и без искажений — просто поспите. Серьёзно. Новое исследование, опубликованное в Nature Human Behaviour, показало: сон помогает не только лучше запомнить информацию, но и надолго сохранить чёткую последовательность событий.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Сон "сортирует" ваши воспоминания: учёные доказали, как именно

Эксперимент, который длился год

Учёные из Канады и США пригласили добровольцев на иммерсивный аудиогид-тур по произведениям искусства. Им нужно было запомнить порядок экспонатов и их особенности. Далее — серия тестов:

  • сразу после тура,
  • через 1 день,
  • через 7 дней,
  • через 30 дней,
  • и спустя 12 месяцев.

Две группы участников прошли экскурсию в разное время:

  • первая — вечером, с последующим сном в лаборатории,
  • вторая — днём, без сна между изучением и тестированием.

Кто запомнил лучше:

Победили те, кто поспал после экскурсии. Они не только лучше воспроизводили детали, но и точнее запомнили последовательность событий даже через год.

"Сон структурирует воспоминания, помогая организовать их по времени и значимости", — поясняют авторы исследования.

Почему сон — это не просто отдых

Во время сна мозг не "отключается", а активно перерабатывает и укрепляет новую информацию, особенно связанную с событиями и впечатлениями:

  1. Фаза медленного сна помогает "закрепить" важные фрагменты,
  2. Фаза быстрого сна отвечает за интеграцию информации и формирование связей.
  3. Всё это способствует улучшению эпизодической памяти — способности помнить события в их естественном порядке.

Уточнения

Экску́рсия - коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и прочих мест с учебными или культурно-просветительскими целями; часто сочетается с туризмом.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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