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Весной хуже спится — и у этого есть научное объяснение

1:33
Здоровье

Просыпаетесь среди ночи, долго не можете заснуть или чувствуете себя разбитым с утра? Весна может быть не только временем обновления, но и сезоном тревожного сна. Психолог Надежда Даутович объяснила, что мешает полноценному отдыху в это время года.

Цветущий сад
Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущий сад

Почему весной мы хуже спим: объяснение психолога, которое многое расставляет по местам

Свет и тепло — не всегда благо

С удлинением светового дня и повышением температуры организм сталкивается с новой задачей — адаптацией к переменам. Избыточный свет вечером мешает выработке мелатонина, а тёплый воздух делает засыпание менее комфортным.

"Организму нужно время, чтобы привыкнуть к новым условиям", — подчёркивает психолог Надежда Даутович.

Режим — ключ к стабильному сну

Сон особенно чувствителен к сбоям в расписании. Даже незначительные изменения — позже легли, раньше проснулись — могут нарушить биоритмы. Именно весной, когда люди начинают чаще гулять по вечерам и менять привычки, такие сдвиги происходят чаще всего.

Цветение приносит не только радость

Дополнительный фактор — сезонная аллергия на пыльцу. Она может вызывать заложенность носа, раздражение глаз и общее ощущение дискомфорта, которое мешает расслабиться и полноценно выспаться.

Так что если весной вы чувствуете, что спите хуже — это не лень и не стресс. Это ваш организм, который пытается настроиться на новый ритм жизни.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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