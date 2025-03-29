Весной хуже спится — и у этого есть научное объяснение

Просыпаетесь среди ночи, долго не можете заснуть или чувствуете себя разбитым с утра? Весна может быть не только временем обновления, но и сезоном тревожного сна. Психолог Надежда Даутович объяснила, что мешает полноценному отдыху в это время года.
Свет и тепло — не всегда благо
С удлинением светового дня и повышением температуры организм сталкивается с новой задачей — адаптацией к переменам. Избыточный свет вечером мешает выработке мелатонина, а тёплый воздух делает засыпание менее комфортным.
"Организму нужно время, чтобы привыкнуть к новым условиям", — подчёркивает психолог Надежда Даутович.
Режим — ключ к стабильному сну
Сон особенно чувствителен к сбоям в расписании. Даже незначительные изменения — позже легли, раньше проснулись — могут нарушить биоритмы. Именно весной, когда люди начинают чаще гулять по вечерам и менять привычки, такие сдвиги происходят чаще всего.
Цветение приносит не только радость
Дополнительный фактор — сезонная аллергия на пыльцу. Она может вызывать заложенность носа, раздражение глаз и общее ощущение дискомфорта, которое мешает расслабиться и полноценно выспаться.
Так что если весной вы чувствуете, что спите хуже — это не лень и не стресс. Это ваш организм, который пытается настроиться на новый ритм жизни.
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