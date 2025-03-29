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Стресс уходит под музыку: назван самый простой способ расслабиться

1:44
Здоровье

Если вы искали способ быстро сбросить напряжение и поднять себе настроение, забудьте о каплях и валерьянке. Танцы - это не просто развлечение, а мощная терапия, утверждают учёные.

Мужчины танцуют
Фото: www.flickr.com by Daniel Ramirez from Honolulu, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчины танцуют

Не таблетки, а танцы: как простое движение спасает от стресса

Танцы лечат — и это доказано

В исследовании, опубликованном в Psychology of Sport and Exercise, эксперты выяснили: даже непродолжительные танцевальные занятия снижают уровень кортизола (гормона стресса), нормализуют пульс и давление, а также стимулируют выработку окситоцина и эндорфинов — природных антидепрессантов.

"Танец помогает телу и мозгу синхронизироваться, создавая эффект расслабления и радости", — отмечают авторы работы.

Групповой эффект

Учёные протестировали разные стили — от балета до сальсы — и обнаружили, что наибольший эффект возникает при танцах в группе. Это не только усиливает выброс "гормонов счастья", но и создаёт ощущение поддержки и принадлежности, что критически важно при высоком уровне тревожности.

Почему это работает:

  • Физическая активность помогает переработать стрессовые гормоны.

  • Музыка активирует участки мозга, связанные с эмоциями.

  • Ритм и движение снижают уровень внутреннего напряжения.

  • Социальное взаимодействие повышает уровень окситоцина — "гормона доверия".

Рецепт хорошего настроения

Специалисты рекомендуют включать танцы в программы профилактики тревожных состояний и восстановления психоэмоционального баланса. Причём не обязательно уметь двигаться как профессионал — важно просто двигаться и получать удовольствие.

Уточнения

Эндорфи́ны - группа полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами, которые естественным путём вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль и влиять на эмоциональное состояние.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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