Стресс уходит под музыку: назван самый простой способ расслабиться

Если вы искали способ быстро сбросить напряжение и поднять себе настроение, забудьте о каплях и валерьянке. Танцы - это не просто развлечение, а мощная терапия, утверждают учёные.
Танцы лечат — и это доказано
В исследовании, опубликованном в Psychology of Sport and Exercise, эксперты выяснили: даже непродолжительные танцевальные занятия снижают уровень кортизола (гормона стресса), нормализуют пульс и давление, а также стимулируют выработку окситоцина и эндорфинов — природных антидепрессантов.
"Танец помогает телу и мозгу синхронизироваться, создавая эффект расслабления и радости", — отмечают авторы работы.
Групповой эффект
Учёные протестировали разные стили — от балета до сальсы — и обнаружили, что наибольший эффект возникает при танцах в группе. Это не только усиливает выброс "гормонов счастья", но и создаёт ощущение поддержки и принадлежности, что критически важно при высоком уровне тревожности.
Почему это работает:
Рецепт хорошего настроения
Специалисты рекомендуют включать танцы в программы профилактики тревожных состояний и восстановления психоэмоционального баланса. Причём не обязательно уметь двигаться как профессионал — важно просто двигаться и получать удовольствие.
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