Эта ошибка с кофе рушит вам весь режим — вы её точно совершаете

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе — верный союзник утра. Он бодрит, поднимает настроение и даже приносит пользу здоровью. Но если потянуться за чашкой после обеда, можно не заметить, как он вмешается в ваш ночной отдых. Так когда же — последний безопасный глоток?

Фото: flickr.com by David Joyce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чашка кофе

Когда пить кофе, чтобы не испортить себе ночь: мнение эксперта

Почему кофе «работает» против сна

Врач медицины сна Дэвид Бенавидес объясняет: кофеин блокирует аденозин — соединение, вызывающее сонливость. Этот нейромодулятор накапливается в мозге в течение дня, а кофеин словно ставит его на паузу. Энергии прибавляется, но вместе с ней сдвигается и сон.

"Даже одна чашка кофе после обеда может повлиять на засыпание", — предупреждает Бенавидес.

Сколько держится кофеин

По данным исследований, период полураспада кофеина составляет 5–6 часов. Это означает, что:

кофе в 15:00 → 50% кофеина остаётся в организме до 20:00–21:00;

кофе в 17:00 → мешает вам спать даже в полночь.

Индивидуальная реакция тоже важна: у одних метаболизм кофеина быстрый, у других — замедленный, и воздействие может растянуться на всю ночь.

Когда пить — и когда остановиться

Чтобы не испортить себе сон, эксперты советуют:

Не пить кофе после 13:00–14:00, Выбирать меньшие порции (вместо двойного эспрессо — один), При необходимости бодрости после обеда — перейти на травяной чай или воду с лимоном.

Кофеин днём — бессонница ночью

Даже если вы считаете, что кофе «не действует» на вас, это может быть обманчиво:

нарушается глубина сна,

ухудшается восстановление организма,

вы чаще просыпаетесь ночью, и чувствуете усталость на следующий день — снова тянетесь к кофе… замкнутый круг.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

