Эта ошибка с кофе рушит вам весь режим — вы её точно совершаете

Кофе — верный союзник утра. Он бодрит, поднимает настроение и даже приносит пользу здоровью. Но если потянуться за чашкой после обеда, можно не заметить, как он вмешается в ваш ночной отдых. Так когда же — последний безопасный глоток?
Почему кофе «работает» против сна
Врач медицины сна Дэвид Бенавидес объясняет: кофеин блокирует аденозин — соединение, вызывающее сонливость. Этот нейромодулятор накапливается в мозге в течение дня, а кофеин словно ставит его на паузу. Энергии прибавляется, но вместе с ней сдвигается и сон.
"Даже одна чашка кофе после обеда может повлиять на засыпание", — предупреждает Бенавидес.
Сколько держится кофеин
По данным исследований, период полураспада кофеина составляет 5–6 часов. Это означает, что:
Индивидуальная реакция тоже важна: у одних метаболизм кофеина быстрый, у других — замедленный, и воздействие может растянуться на всю ночь.
Когда пить — и когда остановиться
Чтобы не испортить себе сон, эксперты советуют:
Кофеин днём — бессонница ночью
Даже если вы считаете, что кофе «не действует» на вас, это может быть обманчиво:
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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