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Эта ошибка с кофе рушит вам весь режим — вы её точно совершаете

1:59
Здоровье

Кофе — верный союзник утра. Он бодрит, поднимает настроение и даже приносит пользу здоровью. Но если потянуться за чашкой после обеда, можно не заметить, как он вмешается в ваш ночной отдых. Так когда же — последний безопасный глоток?

Чашка кофе
Фото: flickr.com by David Joyce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чашка кофе

Когда пить кофе, чтобы не испортить себе ночь: мнение эксперта

Почему кофе «работает» против сна

Врач медицины сна Дэвид Бенавидес объясняет: кофеин блокирует аденозин — соединение, вызывающее сонливость. Этот нейромодулятор накапливается в мозге в течение дня, а кофеин словно ставит его на паузу. Энергии прибавляется, но вместе с ней сдвигается и сон.

"Даже одна чашка кофе после обеда может повлиять на засыпание", — предупреждает Бенавидес.

Сколько держится кофеин

По данным исследований, период полураспада кофеина составляет 5–6 часов. Это означает, что:

  • кофе в 15:00 → 50% кофеина остаётся в организме до 20:00–21:00;
  • кофе в 17:00 → мешает вам спать даже в полночь.

Индивидуальная реакция тоже важна: у одних метаболизм кофеина быстрый, у других — замедленный, и воздействие может растянуться на всю ночь.

Когда пить — и когда остановиться

Чтобы не испортить себе сон, эксперты советуют:

  1. Не пить кофе после 13:00–14:00,
  2. Выбирать меньшие порции (вместо двойного эспрессо — один),
  3. При необходимости бодрости после обеда — перейти на травяной чай или воду с лимоном.

Кофеин днём — бессонница ночью

Даже если вы считаете, что кофе «не действует» на вас, это может быть обманчиво:

  • нарушается глубина сна,
  • ухудшается восстановление организма,
  • вы чаще просыпаетесь ночью, и чувствуете усталость на следующий день — снова тянетесь к кофе… замкнутый круг.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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