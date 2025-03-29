Зевнули — и глаза на мокром месте: вот почему это происходит

Почему при зевании текут слёзы: неожиданное объяснение от специалистов
Зевнули — и из глаз покатились слёзы? Это явление знакомо многим, но мало кто задумывается, почему организм так реагирует. Оказывается, у этого процесса есть несколько интересных физиологических причин.
Мозг охлаждается — глаза слезятся
Одна из версий учёных гласит: зевание помогает охладить мозг. При этом активизируются лицевые мышцы, и создаётся давление на слёзные железы. Как результат — появляются слёзы, которые дополнительно рассеивают тепло, исходящее от головы.
Причём здесь сухость глаз
У людей с синдромом сухого глаза эффект может быть особенно выраженным. Из-за нехватки естественной слезной смазки глаза становятся чувствительными, и даже лёгкое раздражение — например, сокращение мышц при зевании — провоцирует усиленное слезотечение.
"У некоторых людей при зевании текут слёзы, у других — нет. Всё зависит от индивидуальной физиологии", — подчёркивают специалисты.
Когда стоит насторожиться
Если во время зевания слёзы буквально льют ручьём, сопровождаются жжением или дискомфортом — это может быть признаком аллергии, инфекции или других офтальмологических проблем. В таких случаях лучше не гадать, а обратиться к врачу.
А ещё зевание может быть заразным
Интересный факт: мы чаще зеваем в компании близких людей. Учёные считают, что это связано с эмпатией и эмоциональной связью. А вот снизить количество зевков можно, просто выспавшись — ведь усталость остаётся главным триггером зевоты.
Зево́та - рефлекс продолжительностью 4-7 секунд, который характеризуется длительной инспираторной фазой с постепенным открытием рта, за которой следует короткая кульминация с растяжением мышц и быстрая экспираторная фаза с расслаблением мышц.
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