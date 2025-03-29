Зевнули — и глаза на мокром месте: вот почему это происходит

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему при зевании текут слёзы: неожиданное объяснение от специалистов

Зевнули — и из глаз покатились слёзы? Это явление знакомо многим, но мало кто задумывается, почему организм так реагирует. Оказывается, у этого процесса есть несколько интересных физиологических причин.

Фото: Sueño by Juanedc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зевающая девушка

Почему при зевании текут слёзы: неожиданное объяснение от специалистов

Мозг охлаждается — глаза слезятся

Одна из версий учёных гласит: зевание помогает охладить мозг. При этом активизируются лицевые мышцы, и создаётся давление на слёзные железы. Как результат — появляются слёзы, которые дополнительно рассеивают тепло, исходящее от головы.

Причём здесь сухость глаз

У людей с синдромом сухого глаза эффект может быть особенно выраженным. Из-за нехватки естественной слезной смазки глаза становятся чувствительными, и даже лёгкое раздражение — например, сокращение мышц при зевании — провоцирует усиленное слезотечение.

"У некоторых людей при зевании текут слёзы, у других — нет. Всё зависит от индивидуальной физиологии", — подчёркивают специалисты.

Когда стоит насторожиться

Если во время зевания слёзы буквально льют ручьём, сопровождаются жжением или дискомфортом — это может быть признаком аллергии, инфекции или других офтальмологических проблем. В таких случаях лучше не гадать, а обратиться к врачу.

А ещё зевание может быть заразным

Интересный факт: мы чаще зеваем в компании близких людей. Учёные считают, что это связано с эмпатией и эмоциональной связью. А вот снизить количество зевков можно, просто выспавшись — ведь усталость остаётся главным триггером зевоты.

Уточнения

Зево́та - рефлекс продолжительностью 4-7 секунд, который характеризуется длительной инспираторной фазой с постепенным открытием рта, за которой следует короткая кульминация с растяжением мышц и быстрая экспираторная фаза с расслаблением мышц.

