Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масло поменяли, а фильтр лопнул — в чём причина и как этого избежать
Ваш пёс не слушается? Это может быть хорошим знаком
Хватит быть фоном: 5 деталей, с которыми ты сразу в центре внимания
Бурунов не поверил своему счастью: актёр раскрыл, что с ним произошло в магазине — слёзы полились ручьём
Бесплатная питьевая вода для туристов: в Леджиуно появился уникальный фонтан
Когда на горизонте появлялся хищник, успевал ли наш предок сделать хоть шаг к спасению
Цветёт, пахнет и отпугивает комаров: скромное растение с характером супергероя
Запреты не работают: почему профилактика наркотиков среди подростков должна быть другой
Лёгкий способ расчёта площади комнаты — даже если она не прямоугольная

Зевнули — и глаза на мокром месте: вот почему это происходит

1:50
Здоровье

Почему при зевании текут слёзы: неожиданное объяснение от специалистов
Зевнули — и из глаз покатились слёзы? Это явление знакомо многим, но мало кто задумывается, почему организм так реагирует. Оказывается, у этого процесса есть несколько интересных физиологических причин.

Зевающая девушка
Фото: Sueño by Juanedc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зевающая девушка

Почему при зевании текут слёзы: неожиданное объяснение от специалистов

Мозг охлаждается — глаза слезятся

Одна из версий учёных гласит: зевание помогает охладить мозг. При этом активизируются лицевые мышцы, и создаётся давление на слёзные железы. Как результат — появляются слёзы, которые дополнительно рассеивают тепло, исходящее от головы.

Причём здесь сухость глаз

У людей с синдромом сухого глаза эффект может быть особенно выраженным. Из-за нехватки естественной слезной смазки глаза становятся чувствительными, и даже лёгкое раздражение — например, сокращение мышц при зевании — провоцирует усиленное слезотечение.

"У некоторых людей при зевании текут слёзы, у других — нет. Всё зависит от индивидуальной физиологии", — подчёркивают специалисты.

Когда стоит насторожиться

Если во время зевания слёзы буквально льют ручьём, сопровождаются жжением или дискомфортом — это может быть признаком аллергии, инфекции или других офтальмологических проблем. В таких случаях лучше не гадать, а обратиться к врачу.

А ещё зевание может быть заразным

Интересный факт: мы чаще зеваем в компании близких людей. Учёные считают, что это связано с эмпатией и эмоциональной связью. А вот снизить количество зевков можно, просто выспавшись — ведь усталость остаётся главным триггером зевоты.

Уточнения

Зево́та - рефлекс продолжительностью 4-7 секунд, который характеризуется длительной инспираторной фазой с постепенным открытием рта, за которой следует короткая кульминация с растяжением мышц и быстрая экспираторная фаза с расслаблением мышц.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Охлобыстин об освобождении Михаила Ефремова: на свободе принесёт больше пользы
Шоу-бизнес
Охлобыстин об освобождении Михаила Ефремова: на свободе принесёт больше пользы
Как обычная соль помогает сохранить дорожки между грядками чистыми
Садоводство, цветоводство
Как обычная соль помогает сохранить дорожки между грядками чистыми Аудио 
Сцепление не прощает ошибок — три действия, которые выводят его из строя
Авто
Сцепление не прощает ошибок — три действия, которые выводят его из строя Аудио 
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Сводка с фронта: Зеленский приказал наступать на Курск и Белгород, Рамштайн возглавят ФРГ и Британия Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Последние материалы
Масло поменяли, а фильтр лопнул — в чём причина и как этого избежать
Ваш пёс не слушается? Это может быть хорошим знаком
Хватит быть фоном: 5 деталей, с которыми ты сразу в центре внимания
Сводка с фронта: Зеленский приказал наступать на Курск и Белгород, Рамштайн возглавят ФРГ и Британия
Бурунов не поверил своему счастью: актёр раскрыл, что с ним произошло в магазине — слёзы полились ручьём
Бесплатная питьевая вода для туристов: в Леджиуно появился уникальный фонтан
Когда на горизонте появлялся хищник, успевал ли наш предок сделать хоть шаг к спасению
Цветёт, пахнет и отпугивает комаров: скромное растение с характером супергероя
Запреты не работают: почему профилактика наркотиков среди подростков должна быть другой
Лёгкий способ расчёта площади комнаты — даже если она не прямоугольная
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.