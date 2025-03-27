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Как березовый сок возвращает силы и омолаживает кожу

2:16
Здоровье

Вы знали, что березовый сок — настоящий эликсир весны, способный вернуть силы и молодость? Этот дар природы собирают еще до появления почек, и он ценится веками. Береза серебристая (Betula pendula) известна своей способностью не только дарить чай из листьев, но и давать чистый, слегка сладковатый сок, который помогает восстанавливать силы после зимы.

лес Пандо
Фото: https://commons.wikimedia.org by Larry Lamsa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
лес Пандо

Польза березового сока:

  • Богат витаминами (особенно С), минералами (фосфор, калий, медь) и полифенолами, борющимися с окислительным стрессом.

  • Содержит марганец, который укрепляет кости, способствует выработке супероксиддисмутазы и помогает переваривать белки и углеводы.

  • Улучшает кровообращение, поддерживает работу почек, снимает желудочные спазмы и способствует детоксикации печени.

  • Благодаря витамин С, стимулирует выработку коллагена, делая кожу эластичной и увлажненной, а также укрепляет волосы.

Историки рассказывают, что березовый сок использовали как тонизирующее средство и для лечения почечных камней. Уже в X веке путешественники отмечали его целебные свойства, а немецкий Конрад Мегенберг и персидский Рашид ад-Дин описывали, как жители Сибири пили его вместо воды. В Чешской Республике 23 марта традиционно собирают сок, чтобы отметить приход весны.

Советы по сбору и употреблению:

  • Собирайте сок ранней весной с молодых берез, не более двух литров с одного дерева.

  • Процедите сок (лучше с использованием древесного бальзама или воска) для удаления примесей.

  • Будьте внимательны при покупке: состав должен быть чистым, без добавленного сахара и химикатов.

  • Не превышайте норму: 300 мл сока содержат примерно 3 мг марганца, а избыток марганца может быть опасен, особенно при заболеваниях печени.

Березовый сок — это не только тонизирующий напиток для детоксикации, но и ингредиент для косметики, который благодаря своим увлажняющим и антиоксидантным свойствам помогает коже и волосам оставаться здоровыми.

Уточнения

Берёзовый сок — жидкость, вытекающая из перерезанных и надломленных стволов и ветвей берёзы под действием корневого давления; широко использовался в качестве напитка в СССР в середине XX века, содержит витамин B6.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
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