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Как правильно чистить зубы, чтобы защитить десны и эмаль

2:09
Здоровье

Если вы уверены, что чистите зубы правильно, наука может вас удивить: оказывается, большинство людей делают это неправильно! Исследователи из Гетеборгского университета в 2012 году обнаружили, что только один из десяти соблюдает оптимальную технику ухода за полостью рта. Причина проста: существуют до 66 различных рекомендаций, и многие из них противоречат друг другу.

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Фото: https://www.freepik.com by drazenzigic
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В чем секрет правильной чистки?

Главное — понимать, зачем мы чистим зубы. Это не только удаление остатков пищи, но и борьба с налётом, который накапливается на зубах и деснах. Как поясняет стоматолог Хуан Касадо Адан, зубы следует чистить не горизонтальными движениями, а от десны к кончику зуба. Такой метод позволяет аккуратно удалить налёт, не повреждая эмаль и десны.

Когда чистить зубы

Эксперты советуют чистить зубы минимум два раза в день:

  • Утром: после пробуждения, когда слюна уже накопила бактерии, её действие начинает защищать рот.

  • Перед сном: в это время выработка слюны снижается, и бактерии находят для себя благоприятную среду. Чистка перед сном помогает избавиться от остатков пищи, которые могли бы послужить кормом для микробов.

Однако, если вы употребляете кислые напитки, кофе или алкоголь, лучше подождать некоторое время, чтобы слюна успокоила кислотность во рту. Как отметил заместитель секретаря Совета Общей Стоматологии Хуан Карлос Льодра, чистка зубов сразу после кислых продуктов может повредить эмаль, так как она становится более уязвимой.

Правильная чистка зубов — это не просто привычка, а грамотная процедура, которая требует внимания к деталям. Используйте мягкую зубную щётку, не торопитесь, и помните: движение должно идти от десны к кончику зуба. А если хотите сохранить здоровье полости рта, придерживайтесь рекомендаций специалистов и не чистите зубы сразу после употребления кислых продуктов.

Уточнения

Чи́стка зубо́в — процедура личной гигиены для очистки поверхности зубов от остатков пищи и мягкого зубного налёта, обычно выполняемая с помощью зубной щётки и зубной пасты.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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