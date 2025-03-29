Новая надежда для миллионов: учёные нашли способ повлиять на развитие болезни Паркинсона

3:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Австралии сделали прорыв, который может изменить правила игры в борьбе с одним из самых опасных нейродегенеративных заболеваний современности — болезнью Паркинсона.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на лавочке

Болезнь Паркинсона — одна из самых быстрорастущих неврологических патологий в мире. С ней живут более 150 тысяч человек только в Великобритании, и миллионы по всему миру. Симптомы — не только тремор, но и десятки других нарушений: от проблем с речью до ухудшения памяти и потери контроля над телом. Несмотря на прогресс медицины, до сих пор не существовало лекарства, способного замедлить или остановить развитие болезни.

Но теперь ситуация может измениться.

PINK1 — белок, который меняет всё

Уже десятилетиями специалисты знали о связи болезни Паркинсона с белком PINK1, но не могли "увидеть" его в действии. Это как знать, что замок существует, но не понимать, как он устроен и чем его можно открыть.

Теперь исследователи из Института Уолтера и Элизы Холл и Центра исследований болезни Паркинсона (Австралия) впервые расшифровали структуру PINK1 и его механизм действия. Результаты опубликованы в журнале Science.

PINK1 — это молекулярный "сигнальщик", который реагирует на повреждение митохондрий — энергетических станций клетки. У здорового человека PINK1 запускает процесс митофагии — утилизации повреждённых митохондрий. Но у людей с мутацией в гене PINK1 этот механизм сбоит, токсины накапливаются — и начинается гибель нейронов.

Что изменилось

Теперь учёные знают, как именно PINK1 активируется и прикрепляется к повреждённым митохондриям. Этот процесс проходит в четыре фазы, и две из них — до этого момента — не были известны. Более того, исследователи впервые увидели, как на белок влияют мутации, вызывающие Паркинсон в раннем возрасте.

"Это невероятно — впервые увидеть, как PINK1 действует в клетке. Мы открыли новые возможности, как его "переключать” и вмешиваться в патологический процесс", — заявил профессор Дэвид Командер, автор исследования.

Что это значит

Теперь, когда структура PINK1 полностью расшифрована, учёные могут начать разработку лекарств нового поколения, которые будут воздействовать точечно, замедляя или даже останавливая прогрессирование заболевания. Это открывает шанс на более качественную жизнь для миллионов пациентов.

"Понимание механики PINK1 — это не просто научный интерес. Это ключ к потенциальной терапии не только болезни Паркинсона, но и других нейродегенеративных нарушений", — говорит доктор Чжи Яо из Life Arc.

Впереди — годы работы, но надежда уже есть

Паркинсон остаётся неизлечимым. Многие пациенты вынуждены принимать более 20 таблеток в день, чтобы сдерживать симптомы. Новые открытия могут изменить эту реальность. Ученые уверены: теперь у медицины появился новый ориентир, и именно он может привести к настоящему лечению.

Уточнения

Боле́знь Паркинсо́на (синонимы: идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.

