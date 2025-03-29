Минус вес — плюс тревога: как не потерять здоровье на пути к стройности

В погоне за стройным телом легко перейти ту черту, где забота о себе превращается в вред. Диеты, таблетки, ограничения — кажется, всё идёт по плану. Но если худеешь быстро и жёстко, а настроение всё хуже, стоит остановиться и пересмотреть подход.
Вот 7 признаков, которые указывают: путь к желанной фигуре может стоить вам здоровья.
Если сил нет совсем, а каждое утро начинается с желания полежать ещё - это не "нормально для диеты". Вероятно, телу не хватает питательных веществ. Страдают мышцы, ЖКТ, волосы и даже репродуктивная система. Как объясняет эндокринолог Стефани Козен:
"Чрезмерная худоба может привести к хронической усталости, выпадению волос и даже бесплодию".
Когда рацион сужается до гречки и воды, а калории считаются с точностью до грамма — организм не радуется. Диетолог Энд Яра подчёркивает:
"Очень строгие диеты лишают организм важнейших веществ и нарушают его нормальную работу".
Приём препаратов без назначения врача опасен: от сердечных проблем до психических расстройств. Кардиолог Элин Лобо добавляет:
"Эти лекарства не меняют привычки — и вес быстро возвращается, часто с прибавкой".
Быстрое похудение без контроля — прямой путь к потере мышц. Это ослабляет тело и повышает риск обратного набора веса.
"Организм не успевает адаптироваться — и возвращает килограммы с лихвой", — говорит Яра.
Когда каждый кусок вызывает чувство вины или тревогу, это тревожный звоночек.
"Ограничительные диеты порождают замкнутый круг: еда — это не враг, а часть жизни", — напоминает диетолог Изабелла Ласерда.
Одержимость похудением часто приводит к депрессии и тревожности.
"Когда человек оценивает себя только по цифре на весах — рушится и самооценка, и психика", — говорит Стефани Козен.
Стройное тело — не панацея. Без внутреннего баланса оно не принесёт радости.
"Если вы не измените отношения с едой, вес всегда вернётся", — подчёркивает Ласерда.
Здоровое снижение веса — это не гонка. Это терпение, стабильность, уважение к себе.
"Идеальное тело — то, которое даёт вам энергию и качество жизни, а не просто отражение в зеркале", — напоминает доктор Козен.
Если узнали в этом тексте себя — не откладывайте. Обратитесь за профессиональной помощью. Настоящее здоровье — в балансе.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
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