Минус вес — плюс тревога: как не потерять здоровье на пути к стройности

2:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В погоне за стройным телом легко перейти ту черту, где забота о себе превращается в вред. Диеты, таблетки, ограничения — кажется, всё идёт по плану. Но если худеешь быстро и жёстко, а настроение всё хуже, стоит остановиться и пересмотреть подход.

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Вот 7 признаков, которые указывают: путь к желанной фигуре может стоить вам здоровья.

Постоянная усталость и слабость

Если сил нет совсем, а каждое утро начинается с желания полежать ещё - это не "нормально для диеты". Вероятно, телу не хватает питательных веществ. Страдают мышцы, ЖКТ, волосы и даже репродуктивная система. Как объясняет эндокринолог Стефани Козен:

"Чрезмерная худоба может привести к хронической усталости, выпадению волос и даже бесплодию".

Всё жёстче и жёстче

Когда рацион сужается до гречки и воды, а калории считаются с точностью до грамма — организм не радуется. Диетолог Энд Яра подчёркивает:

"Очень строгие диеты лишают организм важнейших веществ и нарушают его нормальную работу".

Таблетки без контроля

Приём препаратов без назначения врача опасен: от сердечных проблем до психических расстройств. Кардиолог Элин Лобо добавляет:

"Эти лекарства не меняют привычки — и вес быстро возвращается, часто с прибавкой".

Уходит не жир, а мышцы

Быстрое похудение без контроля — прямой путь к потере мышц. Это ослабляет тело и повышает риск обратного набора веса.

"Организм не успевает адаптироваться — и возвращает килограммы с лихвой", — говорит Яра.

Страх еды

Когда каждый кусок вызывает чувство вины или тревогу, это тревожный звоночек.

"Ограничительные диеты порождают замкнутый круг: еда — это не враг, а часть жизни", — напоминает диетолог Изабелла Ласерда.

Эмоции скачут

Одержимость похудением часто приводит к депрессии и тревожности.

"Когда человек оценивает себя только по цифре на весах — рушится и самооценка, и психика", — говорит Стефани Козен.

Вера в счастье в худобе

Стройное тело — не панацея. Без внутреннего баланса оно не принесёт радости.

"Если вы не измените отношения с едой, вес всегда вернётся", — подчёркивает Ласерда.

Как худеть без вреда

Здоровое снижение веса — это не гонка. Это терпение, стабильность, уважение к себе.

"Идеальное тело — то, которое даёт вам энергию и качество жизни, а не просто отражение в зеркале", — напоминает доктор Козен.

Если узнали в этом тексте себя — не откладывайте. Обратитесь за профессиональной помощью. Настоящее здоровье — в балансе.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

