От яда к лекарству: как табак может спасти миллионы жизней

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Убивает миллионы, но может спасти миллионы. Табак — один из самых противоречивых продуктов растительного мира. Его репутация разрушителя здоровья укоренилась давно, но на смену образу злодея всё чаще приходит новая роль — героя. Благодаря генной инженерии у табака появилась возможность стать незаменимым помощником в фармацевтике, производя сложнейшие лекарства быстрее, дешевле и доступнее.

Фото: Own work by Kevinbercaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Табак

Табак был лекарем и раньше

До того как он стал символом никотиновой зависимости, табак использовался как средство от головной боли, простуды и даже ран. А в XVIII веке его пытались применять для "реанимации" утопленников. Смешно? Тогда казалось — вполне серьёзно.

Но уже тогда стали появляться первые сигналы: табак может быть опасен. Сегодня его вред очевиден, но и потенциал — огромен.

Почему именно табак

Растения уже давно используются для создания лекарств — от наперстянки до тиса. Однако сложные белковые препараты, такие как инсулин или вакцины, требуют дорогих технологий и гигантских биореакторов.

Генная инженерия позволяет "вшить" нужный ген в ДНК табака. Растение превращается в живой завод, способный производить белки для лекарств — от иммуномодуляторов до вакцин. Ему не нужны стерильные лаборатории, только почва, свет и вода.

Революция уже началась

Канадская компания Medicago уже в 2012 году выпустила 10 миллионов доз вакцины от гриппа за месяц — и всё это на основе табака. Сегодня продолжаются испытания табачных препаратов против ВИЧ, Эболы и даже рака. Потенциально — это шанс для стран с низким доходом получить доступ к передовым технологиям, недоступным из-за высокой цены.

Новый смысл для фермеров и… для Марса

С падением интереса к сигаретам фермеры теряют заработок. Но табак можно "перепрофилировать": из вредной культуры он может превратиться в источник дохода и спасения. А если задуматься глобально — табак даже предлагают взять на Марс. Компактные семена и простота выращивания делают его идеальной фарм-станцией будущего.

Когда-то табак ассоциировался только с болезнями и зависимостью. Сегодня, благодаря науке, он становится символом перемен. Генная инженерия открыла двери в мир, где вредная культура может спасать жизни, обеспечивать доступ к лекарствам и даже стать фармацевтической платформой будущего — как на Земле, так и за её пределами. Похоже, у табака есть шанс искупить свою вину перед человечеством.

Уточнения

Таба́к (лат Nicotiána) — род многолетних и однолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae).

