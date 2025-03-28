Седина наступает? Попробуй изменить не причёску, а питание

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда на висках появляются первые седые волосы, большинство из нас хватается за краску. Но что, если часть проблемы — в тарелке? Новое исследование даёт повод всерьёз задуматься: оказывается, некоторые продукты могут действительно замедлить поседение.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Диета, богатая соевым и сывороточным белком

Волосы и антиоксиданты: есть ли связь

Седина напрямую связана с потерей меланина — пигмента, который придаёт цвет коже и волосам. А снижению активности меланоцитов, клеток, вырабатывающих меланин, способствуют свободные радикалы — те самые молекулы, которые провоцируют старение.

Учёные изучили влияние лютеолина — антиоксиданта, содержащегося в овощах, таких как брокколи, морковь, лук и перец. Результаты оказались многообещающими: у мышей, получавших лютеолин внутрь и наружно, не появлялась сединa, тогда как другие антиоксиданты (диосметин и гесперетин) не дали аналогичного эффекта.

Почему работает именно лютеолин

Специалисты предполагают, что дело в его влиянии на белки эндотелины, которые отвечают за стимуляцию и выживание меланоцитов. Лютеолин помогает сохранить активность этих белков, а значит — поддерживает выработку пигмента.

"Эндотелины играют ключевую роль в пигментации волос, и способность лютеолина поддерживать их активность делает его особенно интересным веществом для дальнейших исследований", — отмечает дерматолог Лилиан Бразилейро.

Что это значит для нас

Хотя пока рано ждать чудо-средства от седины на основе лютеолина, первые результаты внушают оптимизм. Возможно, в будущем именно этот флавоноид станет основой новых средств против возрастных изменений волос.

А пока — заботьтесь о себе. По словам врача, преждевременная седина может быть вызвана не только возрастом, но и стрессом, курением, дефицитом витаминов и хроническими заболеваниями.

Как замедлить появление седины уже сейчас

Включайте в рацион овощи, богатые антиоксидантами (особенно — с лютеолином).

Избегайте стрессов и не курите.

Проверяйте уровень витаминов и микроэлементов.

Консультируйтесь с врачом при первых признаках быстрого поседения.

К сожалению, вернуть пигмент уже появившимся седым волосам невозможно — только маскировать краской. Но вот отсрочить появление новых — вполне реально.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление.

