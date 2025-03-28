ЗОЖ чуть не довёл до капельницы: что не так с модой на воду

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2:21
Здоровье

Нам с детства твердят: "Пей больше воды!" И это правда — вода необходима для жизни. Но что, если вы стараетесь "перепить норму" в надежде на идеальное здоровье? Может ли вода быть… слишком много?

вода
Фото: freepik.com by dekazigzag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
вода

Оказывается, да.

Сколько воды действительно нужно

По словам нефролога Роберто Гальвао, универсального количества не существует. Всё зависит от веса, климата, активности и состояния здоровья.

  • Общая рекомендация: 30 мл на каждый килограмм веса. Для человека весом 70 кг это примерно 2 литра воды в день.

Но в жаркую погоду, при физической активности или наличии определённых заболеваний потребности могут меняться.

Когда стоит пить больше

Камни в почках

  • Таким пациентам нередко рекомендуют 3-4 литра в день, чтобы предотвратить рецидивы. Организм справляется, если почки здоровы.

Физическая нагрузка

  • Особенно при потере жидкости с потом, например, при тренировках или в жару.

Когда вода становится опасной

Есть состояния, при которых переусердствовать с водой не просто вредно — опасно:

Почечная недостаточность, сердечная недостаточность, цирроз печени

  • Избыточная вода может вызвать отёки, накопление жидкости в лёгких или брюшной полости, вплоть до серьёзных осложнений.

Спорт высокой выносливости (марафоны, триатлоны)

  • Длительное потоотделение — потеря натрия — гипонатриемия. Это состояние, при котором уровень соли в организме падает слишком низко. Симптомы — судороги, спутанность сознания, даже потеря сознания.

В таких случаях нужны не литры воды, а электролиты — изотоники или капсулы соли, чтобы восстановить баланс.

Как понять, что воды уже слишком

  • Чрезмерно светлая моча (почти прозрачная) = возможно, вы переборщили.
  • Тошнота, вздутие, головокружение после питья — тревожный сигнал.
  • Постоянное ощущение переполненности, даже если вы не ели.

Итог: всё хорошо в меру

  • 2-4 литра воды в день — безопасный диапазон для большинства здоровых людей.

Главное — прислушиваться к организму, учитывать климат, активность и особенности здоровья.

Уточнения

Гипонатриемия - состояние, при котором концентрация ионов натрия в плазме крови падает ниже 135 ммоль/л (в норме — 136-142 ммоль/л).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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