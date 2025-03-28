ЗОЖ чуть не довёл до капельницы: что не так с модой на воду
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Нам с детства твердят: "Пей больше воды!" И это правда — вода необходима для жизни. Но что, если вы стараетесь "перепить норму" в надежде на идеальное здоровье? Может ли вода быть… слишком много?
Фото: freepik.com by dekazigzag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
вода
Оказывается, да.
Сколько воды действительно нужно
По словам нефролога Роберто Гальвао, универсального количества не существует. Всё зависит от веса, климата, активности и состояния здоровья.
- Общая рекомендация: 30 мл на каждый килограмм веса. Для человека весом 70 кг это примерно 2 литра воды в день.
Но в жаркую погоду, при физической активности или наличии определённых заболеваний потребности могут меняться.
Когда стоит пить больше
Камни в почках
- Таким пациентам нередко рекомендуют 3-4 литра в день, чтобы предотвратить рецидивы. Организм справляется, если почки здоровы.
Физическая нагрузка
- Особенно при потере жидкости с потом, например, при тренировках или в жару.
Когда вода становится опасной
Есть состояния, при которых переусердствовать с водой не просто вредно — опасно:
Почечная недостаточность, сердечная недостаточность, цирроз печени
- Избыточная вода может вызвать отёки, накопление жидкости в лёгких или брюшной полости, вплоть до серьёзных осложнений.
Спорт высокой выносливости (марафоны, триатлоны)
- Длительное потоотделение — потеря натрия — гипонатриемия. Это состояние, при котором уровень соли в организме падает слишком низко. Симптомы — судороги, спутанность сознания, даже потеря сознания.
В таких случаях нужны не литры воды, а электролиты — изотоники или капсулы соли, чтобы восстановить баланс.
Как понять, что воды уже слишком
- Чрезмерно светлая моча (почти прозрачная) = возможно, вы переборщили.
- Тошнота, вздутие, головокружение после питья — тревожный сигнал.
- Постоянное ощущение переполненности, даже если вы не ели.
Итог: всё хорошо в меру
- 2-4 литра воды в день — безопасный диапазон для большинства здоровых людей.
Главное — прислушиваться к организму, учитывать климат, активность и особенности здоровья.
Уточнения
Гипонатриемия - состояние, при котором концентрация ионов натрия в плазме крови падает ниже 135 ммоль/л (в норме — 136-142 ммоль/л).
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру