Забывчивость — не возраст: 4 повседневные привычки, которые портят память

С возрастом мы начинаем забывать имена, даты, даже то, зачем пришли на кухню. Это кажется естественным, но нейробиолог Чаран Ранганат из Калифорнийского университета уверяет: на память сильно влияют повседневные привычки. И с некоторыми из них стоит попрощаться как можно раньше.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг

Вот четыре самых вредных для памяти поведения, по мнению эксперта.

Хроническое недосыпание

Сон — это не просто отдых, а реальный способ "очистить" мозг.

Во время сна активизируется система, которая выводит токсины, включая амилоидный белок — один из факторов болезни Альцгеймера.

"Если человек не высыпается, снижается активность лобных долей мозга. Это затрудняет концентрацию и делает нас более уязвимыми к стрессу", — говорит Ранганат.

Что помогает

Уберите гаджеты минимум за час до сна.

Избегайте переедания и кофеина вечером.

Создайте стабильный режим отхода ко сну.

Многозадачность

Кажется, что делать всё сразу — это продуктивно. Но на деле мозг так не работает.

"Постоянные переключения между задачами вызывают конфликт нейронных сетей. В результате память ослабевает, а эффективность падает", — объясняет нейробиолог.

Что помогает

Фокус на одном деле за раз.

Использование списков задач.

Минимизация отвлекающих факторов.

Скучная рутина

Мозг любит новизну. Когда мы живём по шаблону, мозг "засыпает" и запоминает меньше. Особенно плохо, если день за днём похожи друг на друга, как две капли воды.

"Опыт, окрашенный эмоциями — страхом, радостью, удивлением — активирует выработку гормонов, укрепляющих память", — говорит Ранганат.

Что помогает

Осваивать новые хобби.

Внедрять перемены в повседневные дела (даже прогулка по новому маршруту помогает!).

Чаще испытывать эмоции через музыку, фильмы, общение.

Чрезмерная уверенность в своей памяти

"Многие думают, что у них отличная память… пока не поймут, что это не так", — делится учёный.

По его словам, мозг не создан для хранения каждой мелочи. Его задача — извлекать важное и строить из этого понимание настоящего и прогноз на будущее.

Что помогает

Делать заметки.

Повторять информацию вслух.

Тренировать память осознанно, а не "на авось".

Вывод

Память — не то, что просто "портится" с возрастом. Это навык, который можно поддерживать, если знать, что ему мешает. Спите достаточно, не гонитесь за многозадачностью, не бойтесь перемен — и не полагайтесь только на память. Используйте её с умом.

Уточнения

Нейробиология - наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы.

