Забывчивость — не возраст: 4 повседневные привычки, которые портят память

С возрастом мы начинаем забывать имена, даты, даже то, зачем пришли на кухню. Это кажется естественным, но нейробиолог Чаран Ранганат из Калифорнийского университета уверяет: на память сильно влияют повседневные привычки. И с некоторыми из них стоит попрощаться как можно раньше.
Вот четыре самых вредных для памяти поведения, по мнению эксперта.
Сон — это не просто отдых, а реальный способ "очистить" мозг.
Во время сна активизируется система, которая выводит токсины, включая амилоидный белок — один из факторов болезни Альцгеймера.
"Если человек не высыпается, снижается активность лобных долей мозга. Это затрудняет концентрацию и делает нас более уязвимыми к стрессу", — говорит Ранганат.
Кажется, что делать всё сразу — это продуктивно. Но на деле мозг так не работает.
"Постоянные переключения между задачами вызывают конфликт нейронных сетей. В результате память ослабевает, а эффективность падает", — объясняет нейробиолог.
Мозг любит новизну. Когда мы живём по шаблону, мозг "засыпает" и запоминает меньше. Особенно плохо, если день за днём похожи друг на друга, как две капли воды.
"Опыт, окрашенный эмоциями — страхом, радостью, удивлением — активирует выработку гормонов, укрепляющих память", — говорит Ранганат.
"Многие думают, что у них отличная память… пока не поймут, что это не так", — делится учёный.
По его словам, мозг не создан для хранения каждой мелочи. Его задача — извлекать важное и строить из этого понимание настоящего и прогноз на будущее.
Память — не то, что просто "портится" с возрастом. Это навык, который можно поддерживать, если знать, что ему мешает. Спите достаточно, не гонитесь за многозадачностью, не бойтесь перемен — и не полагайтесь только на память. Используйте её с умом.
Нейробиология - наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы.
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