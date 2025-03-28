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Забывчивость — не возраст: 4 повседневные привычки, которые портят память

Здоровье

С возрастом мы начинаем забывать имена, даты, даже то, зачем пришли на кухню. Это кажется естественным, но нейробиолог Чаран Ранганат из Калифорнийского университета уверяет: на память сильно влияют повседневные привычки. И с некоторыми из них стоит попрощаться как можно раньше.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Вот четыре самых вредных для памяти поведения, по мнению эксперта.

Хроническое недосыпание

Сон — это не просто отдых, а реальный способ "очистить" мозг.
Во время сна активизируется система, которая выводит токсины, включая амилоидный белок — один из факторов болезни Альцгеймера.

"Если человек не высыпается, снижается активность лобных долей мозга. Это затрудняет концентрацию и делает нас более уязвимыми к стрессу", — говорит Ранганат.

Что помогает

  • Уберите гаджеты минимум за час до сна.
  • Избегайте переедания и кофеина вечером.
  • Создайте стабильный режим отхода ко сну.

Многозадачность

Кажется, что делать всё сразу — это продуктивно. Но на деле мозг так не работает.

"Постоянные переключения между задачами вызывают конфликт нейронных сетей. В результате память ослабевает, а эффективность падает", — объясняет нейробиолог.

Что помогает

  • Фокус на одном деле за раз.
  • Использование списков задач.
  • Минимизация отвлекающих факторов.

Скучная рутина

Мозг любит новизну. Когда мы живём по шаблону, мозг "засыпает" и запоминает меньше. Особенно плохо, если день за днём похожи друг на друга, как две капли воды.

"Опыт, окрашенный эмоциями — страхом, радостью, удивлением — активирует выработку гормонов, укрепляющих память", — говорит Ранганат.

Что помогает

  • Осваивать новые хобби.
  • Внедрять перемены в повседневные дела (даже прогулка по новому маршруту помогает!).
  • Чаще испытывать эмоции через музыку, фильмы, общение.

Чрезмерная уверенность в своей памяти

"Многие думают, что у них отличная память… пока не поймут, что это не так", — делится учёный.

По его словам, мозг не создан для хранения каждой мелочи. Его задача — извлекать важное и строить из этого понимание настоящего и прогноз на будущее.

Что помогает

  • Делать заметки.
  • Повторять информацию вслух.
  • Тренировать память осознанно, а не "на авось".

Вывод

Память — не то, что просто "портится" с возрастом. Это навык, который можно поддерживать, если знать, что ему мешает. Спите достаточно, не гонитесь за многозадачностью, не бойтесь перемен — и не полагайтесь только на память. Используйте её с умом.

Уточнения

Нейробиология - наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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