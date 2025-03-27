Рыбий жир уже не тот: вся правда о самых популярных добавках

2:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Омега-3 жирные кислоты давно прославились как суперзвёзды питания. Улучшение работы сердца, снижение воспаления, поддержка психического здоровья и даже защита от инсульта — список эффектов кажется бесконечным. Но так ли всё однозначно, когда дело доходит до добавок с рыбьим жиром? Последние исследования говорят: не совсем.

Фото: commons.wikimedia.org by Oddman47, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Рыбий жир

Что делает Омега-3 такими важными

Главные герои — эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты. Они:

Уменьшают воспаление.

Снижают уровень триглицеридов.

Борются с окислительным стрессом.

Улучшают кровоток и работу митохондрий — клеточных "энергостанций".

Неудивительно, что Омега-3 рекомендуют включать в ежедневный рацион. Но вот загвоздка: почти 70% взрослых и 95% детей получают их меньше нормы.

Почему проще купить баночку

Добавки с Омега-3 — особенно рыбий жир — популярны во всём мире. Их рынок оценивается в 8,3 миллиарда долларов. Но вот в чём дело: у здоровых людей эти добавки не работают так эффективно, как многие думают.

Исследования последних лет показали

Польза добавок для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний не доказана.

У некоторых людей при приёме рыбьего жира может увеличиваться риск инсульта и аритмии.

Почти половина протестированных капсул оказалась прогоркшей.

"Эпоха, когда рыбий жир был обязательной добавкой, прошла", — говорит кардиолог Эндрю Фримен.

Почему лучше получать Омега-3 из еды

Питательные вещества из цельных продуктов усваиваются лучше и безопаснее. К тому же, они реже содержат примеси и сохраняют активную форму.

Самые богатые источники Омега-3

Лосось, скумбрия, сельдь, сардины, тунец

Морские водоросли (основа Омега-3 даже для рыбы!)

Грецкие орехи, чиа, лен, эдамаме

Обогащённые яйца и молочные продукты

Если вы всё же выбираете добавки — ориентируйтесь на рецептурные препараты, а не на случайные капсулы из аптеки.

Когда добавки действительно нужны

Добавки могут быть назначены врачом:

при сердечно-сосудистых заболеваниях.

при очень высоких триглицеридах.

для профилактики панкреатита.

при дефиците Омега-3 из-за ограничений в питании.

Но и в этих случаях лечение должно быть под контролем специалиста, с проверкой дозировок, качества и свежести препарата.

Итог

Омега-3 необходимы нашему организму, но пищевые добавки — не волшебная таблетка. Ешьте жирную рыбу, добавляйте орехи и семена в рацион, а к капсулам с рыбьим жиром подходите с осторожностью и только по назначению врача.

Уточнения

Ры́бий жи́р - животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы (например, из печени трески). Чаще всего добывается из мяса морских рыб холодных вод мирового океана — скумбрии, сельди и других жирных сортов рыбы.

