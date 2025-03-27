Рыбий жир уже не тот: вся правда о самых популярных добавках

Омега-3 жирные кислоты давно прославились как суперзвёзды питания. Улучшение работы сердца, снижение воспаления, поддержка психического здоровья и даже защита от инсульта — список эффектов кажется бесконечным. Но так ли всё однозначно, когда дело доходит до добавок с рыбьим жиром? Последние исследования говорят: не совсем.
Главные герои — эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты. Они:
Неудивительно, что Омега-3 рекомендуют включать в ежедневный рацион. Но вот загвоздка: почти 70% взрослых и 95% детей получают их меньше нормы.
Добавки с Омега-3 — особенно рыбий жир — популярны во всём мире. Их рынок оценивается в 8,3 миллиарда долларов. Но вот в чём дело: у здоровых людей эти добавки не работают так эффективно, как многие думают.
"Эпоха, когда рыбий жир был обязательной добавкой, прошла", — говорит кардиолог Эндрю Фримен.
Питательные вещества из цельных продуктов усваиваются лучше и безопаснее. К тому же, они реже содержат примеси и сохраняют активную форму.
Если вы всё же выбираете добавки — ориентируйтесь на рецептурные препараты, а не на случайные капсулы из аптеки.
Добавки могут быть назначены врачом:
Но и в этих случаях лечение должно быть под контролем специалиста, с проверкой дозировок, качества и свежести препарата.
Омега-3 необходимы нашему организму, но пищевые добавки — не волшебная таблетка. Ешьте жирную рыбу, добавляйте орехи и семена в рацион, а к капсулам с рыбьим жиром подходите с осторожностью и только по назначению врача.
Ры́бий жи́р - животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы (например, из печени трески). Чаще всего добывается из мяса морских рыб холодных вод мирового океана — скумбрии, сельди и других жирных сортов рыбы.
Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?