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Рыбий жир уже не тот: вся правда о самых популярных добавках

2:59
Здоровье

Омега-3 жирные кислоты давно прославились как суперзвёзды питания. Улучшение работы сердца, снижение воспаления, поддержка психического здоровья и даже защита от инсульта — список эффектов кажется бесконечным. Но так ли всё однозначно, когда дело доходит до добавок с рыбьим жиром? Последние исследования говорят: не совсем.

Рыбий жир
Фото: commons.wikimedia.org by Oddman47, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Рыбий жир

Что делает Омега-3 такими важными

Главные герои — эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты. Они:

  • Уменьшают воспаление.
  • Снижают уровень триглицеридов.
  • Борются с окислительным стрессом.
  • Улучшают кровоток и работу митохондрий — клеточных "энергостанций".

Неудивительно, что Омега-3 рекомендуют включать в ежедневный рацион. Но вот загвоздка: почти 70% взрослых и 95% детей получают их меньше нормы.

Почему проще купить баночку

Добавки с Омега-3 — особенно рыбий жир — популярны во всём мире. Их рынок оценивается в 8,3 миллиарда долларов. Но вот в чём дело: у здоровых людей эти добавки не работают так эффективно, как многие думают.

Исследования последних лет показали

  • Польза добавок для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний не доказана.
  • У некоторых людей при приёме рыбьего жира может увеличиваться риск инсульта и аритмии.
  • Почти половина протестированных капсул оказалась прогоркшей.

"Эпоха, когда рыбий жир был обязательной добавкой, прошла", — говорит кардиолог Эндрю Фримен.

Почему лучше получать Омега-3 из еды

Питательные вещества из цельных продуктов усваиваются лучше и безопаснее. К тому же, они реже содержат примеси и сохраняют активную форму.

Самые богатые источники Омега-3

  • Лосось, скумбрия, сельдь, сардины, тунец
  • Морские водоросли (основа Омега-3 даже для рыбы!)
  • Грецкие орехи, чиа, лен, эдамаме
  • Обогащённые яйца и молочные продукты

Если вы всё же выбираете добавки — ориентируйтесь на рецептурные препараты, а не на случайные капсулы из аптеки.

Когда добавки действительно нужны

Добавки могут быть назначены врачом:

  • при сердечно-сосудистых заболеваниях.
  • при очень высоких триглицеридах.
  • для профилактики панкреатита.
  • при дефиците Омега-3 из-за ограничений в питании.

Но и в этих случаях лечение должно быть под контролем специалиста, с проверкой дозировок, качества и свежести препарата.

Итог

Омега-3 необходимы нашему организму, но пищевые добавки — не волшебная таблетка. Ешьте жирную рыбу, добавляйте орехи и семена в рацион, а к капсулам с рыбьим жиром подходите с осторожностью и только по назначению врача.

Уточнения

Ры́бий жи́р - животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы (например, из печени трески). Чаще всего добывается из мяса морских рыб холодных вод мирового океана — скумбрии, сельди и других жирных сортов рыбы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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