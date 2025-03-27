Польза, вред и правда без фильтров: что даёт вода с лимоном на самом деле

Лимонная вода — напиток, который стал почти утренним ритуалом у всех, кто заботится о здоровье. Один тёплый стакан — и будто день начинается "правильно". Но правда ли, что лимонная вода так полезна? Разбираемся вместе с диетологом Мариной Мансур.
По словам эксперта, лимон — отличный источник витамина С, а это:
Утром лимонная вода может стимулировать выработку пищеварительных ферментов, что улучшает пищеварение. А ещё - это просто способ гидратации, особенно если вам трудно начать день с обычной воды.
Кислые и натуральные продукты, включая лимон, способствуют балансу микрофлоры кишечника. А здоровая микробиота, в свою очередь, поддерживает:
Так что стакан лимонной воды может быть хорошим шагом к метаболическому здоровью.
Не всем такая привычка подойдёт. Диетолог предупреждает:
Совет: пейте через трубочку и после — обязательно полощите рот простой водой.
Лимонная вода — это не магия. Она не сжигает жир и не заменяет дефицит калорий, физическую активность или полноценный рацион. Но она может стать полезной частью здорового образа жизни, сообщает Ньюсинфо.
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