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Польза, вред и правда без фильтров: что даёт вода с лимоном на самом деле

1:53
Здоровье

Лимонная вода — напиток, который стал почти утренним ритуалом у всех, кто заботится о здоровье. Один тёплый стакан — и будто день начинается "правильно". Но правда ли, что лимонная вода так полезна? Разбираемся вместе с диетологом Мариной Мансур.

Вода с лимоном
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода с лимоном

Что полезного в воде с лимоном

По словам эксперта, лимон — отличный источник витамина С, а это:

  • Природный антиоксидант, который защищает клетки от повреждений.
  • Поддержка иммунной системы.
  • Помощь в усвоении железа из пищи.

Утром лимонная вода может стимулировать выработку пищеварительных ферментов, что улучшает пищеварение. А ещё - это просто способ гидратации, особенно если вам трудно начать день с обычной воды.

Польза для микробиоты и метаболизма

Кислые и натуральные продукты, включая лимон, способствуют балансу микрофлоры кишечника. А здоровая микробиота, в свою очередь, поддерживает:

  • Нормальный вес.
  • Хороший обмен веществ.
  • Иммунитет.

Так что стакан лимонной воды может быть хорошим шагом к метаболическому здоровью.

Но есть и нюансы

Не всем такая привычка подойдёт. Диетолог предупреждает:

  • При гастрите или изжоге лимон может раздражать слизистую желудка и усугубить симптомы.
  • Для зубов частый контакт с кислотой — риск. Лимон может разрушать эмаль, особенно при регулярном употреблении.

Совет: пейте через трубочку и после — обязательно полощите рот простой водой.

Волшебство или маркетинг

Лимонная вода — это не магия. Она не сжигает жир и не заменяет дефицит калорий, физическую активность или полноценный рацион. Но она может стать полезной частью здорового образа жизни, сообщает Ньюсинфо.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. "не-" + лат. scorbutus "цинга") — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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