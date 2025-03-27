Польза, вред и правда без фильтров: что даёт вода с лимоном на самом деле

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лимонная вода — напиток, который стал почти утренним ритуалом у всех, кто заботится о здоровье. Один тёплый стакан — и будто день начинается "правильно". Но правда ли, что лимонная вода так полезна? Разбираемся вместе с диетологом Мариной Мансур.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вода с лимоном

Что полезного в воде с лимоном

По словам эксперта, лимон — отличный источник витамина С, а это:

Природный антиоксидант, который защищает клетки от повреждений.

Поддержка иммунной системы.

Помощь в усвоении железа из пищи.

Утром лимонная вода может стимулировать выработку пищеварительных ферментов, что улучшает пищеварение. А ещё - это просто способ гидратации, особенно если вам трудно начать день с обычной воды.

Польза для микробиоты и метаболизма

Кислые и натуральные продукты, включая лимон, способствуют балансу микрофлоры кишечника. А здоровая микробиота, в свою очередь, поддерживает:

Нормальный вес.

Хороший обмен веществ.

Иммунитет.

Так что стакан лимонной воды может быть хорошим шагом к метаболическому здоровью.

Но есть и нюансы

Не всем такая привычка подойдёт. Диетолог предупреждает:

При гастрите или изжоге лимон может раздражать слизистую желудка и усугубить симптомы.

лимон может раздражать слизистую желудка и усугубить симптомы. Для зубов частый контакт с кислотой — риск. Лимон может разрушать эмаль, особенно при регулярном употреблении.

Совет: пейте через трубочку и после — обязательно полощите рот простой водой.

Волшебство или маркетинг

Лимонная вода — это не магия. Она не сжигает жир и не заменяет дефицит калорий, физическую активность или полноценный рацион. Но она может стать полезной частью здорового образа жизни, сообщает Ньюсинфо.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ "не-" + лат. scorbutus "цинга") — органическое соединение с формулой C 6 H 8 O 6 , является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

