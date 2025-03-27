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Напиток, после которого не трясёт: что теперь пьют вместо кофе

2:27
Здоровье

Горячий, ароматный, без кофеина — ячменный кофе стремительно набирает популярность у тех, кто хочет отказаться от обычного кофе, но не готов прощаться с уютной чашкой утром. И всё это не просто тренд: за этим напитком стоят и вкус, и целый список полезных свойств.

Кофейня
Фото: unsplash.com by Росс Варретт, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кофейня

В чём суть

Ячменный кофе — это не кофе в привычном смысле. Он готовится из обжаренного ячменя — злака, богатого клетчаткой, витаминами группы B, магнием и железом. Напиток не содержит кофеина, а значит, не вызывает нервного перевозбуждения, скачков давления и проблем со сном.

Поэтому он отлично подойдёт

  • Тем, кто плохо переносит кофеин.
  • Людям с тревожностью и бессонницей.
  • Беременным и кормящим (по согласованию с врачом).
  • Всем, кто просто хочет чего-то нового и полезного.

Что полезного в ячменном кофе

Вот основные плюсы:

  • Улучшает пищеварение: благодаря высокому содержанию клетчатки.
  • Содержит антиоксиданты: борется с окислительным стрессом и поддерживает иммунитет.
  • Помогает сердцу: исследования показывают, что ячмень может снижать уровень холестерина и нормализовать давление.
  • Укрепляет микрофлору: благодаря питательным веществам, поддерживающим здоровье кишечника.

Но помните: чудес не бывает. Ячменный кофе — это дополнительный плюс к здоровому образу жизни, а не панацея.

А как он на вкус

У ячменного кофе — мягкий, слегка ореховый вкус с приятной горчинкой. Его можно пить:

  • Горячим или холодным.
  • С обычным или растительным молоком.
  • С корицей, ванилью или даже щепоткой какао.

А ещё - это экологичный выбор. Выращивание ячменя требует меньше ресурсов, чем производство кофейных зёрен. Так что с каждым глотком вы не только заботитесь о себе, но и о планете.

Есть ли минусы

Если у вас целиакия или чувствительность к глютену — будьте осторожны. Ячмень содержит глютен, и в таком случае лучше выбрать другую альтернативу.

Как ввести в рацион

Начните с небольшой порции и посмотрите, как реагирует организм. Можно заменить одну чашку обычного кофе в день или пить ячменный кофе вечером — он расслабляет, не мешая сну.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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