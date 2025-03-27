Напиток, после которого не трясёт: что теперь пьют вместо кофе

Горячий, ароматный, без кофеина — ячменный кофе стремительно набирает популярность у тех, кто хочет отказаться от обычного кофе, но не готов прощаться с уютной чашкой утром. И всё это не просто тренд: за этим напитком стоят и вкус, и целый список полезных свойств.
Ячменный кофе — это не кофе в привычном смысле. Он готовится из обжаренного ячменя — злака, богатого клетчаткой, витаминами группы B, магнием и железом. Напиток не содержит кофеина, а значит, не вызывает нервного перевозбуждения, скачков давления и проблем со сном.
Вот основные плюсы:
Но помните: чудес не бывает. Ячменный кофе — это дополнительный плюс к здоровому образу жизни, а не панацея.
У ячменного кофе — мягкий, слегка ореховый вкус с приятной горчинкой. Его можно пить:
А ещё - это экологичный выбор. Выращивание ячменя требует меньше ресурсов, чем производство кофейных зёрен. Так что с каждым глотком вы не только заботитесь о себе, но и о планете.
Если у вас целиакия или чувствительность к глютену — будьте осторожны. Ячмень содержит глютен, и в таком случае лучше выбрать другую альтернативу.
Начните с небольшой порции и посмотрите, как реагирует организм. Можно заменить одну чашку обычного кофе в день или пить ячменный кофе вечером — он расслабляет, не мешая сну.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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