Напиток, после которого не трясёт: что теперь пьют вместо кофе

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Горячий, ароматный, без кофеина — ячменный кофе стремительно набирает популярность у тех, кто хочет отказаться от обычного кофе, но не готов прощаться с уютной чашкой утром. И всё это не просто тренд: за этим напитком стоят и вкус, и целый список полезных свойств.

Фото: unsplash.com by Росс Варретт, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кофейня

В чём суть

Ячменный кофе — это не кофе в привычном смысле. Он готовится из обжаренного ячменя — злака, богатого клетчаткой, витаминами группы B, магнием и железом. Напиток не содержит кофеина, а значит, не вызывает нервного перевозбуждения, скачков давления и проблем со сном.

Поэтому он отлично подойдёт

Тем, кто плохо переносит кофеин.

Людям с тревожностью и бессонницей.

Беременным и кормящим (по согласованию с врачом).

Всем, кто просто хочет чего-то нового и полезного.

Что полезного в ячменном кофе

Вот основные плюсы:

Улучшает пищеварение: благодаря высокому содержанию клетчатки.

благодаря высокому содержанию клетчатки. Содержит антиоксиданты: борется с окислительным стрессом и поддерживает иммунитет.

борется с окислительным стрессом и поддерживает иммунитет. Помогает сердцу: исследования показывают, что ячмень может снижать уровень холестерина и нормализовать давление.

исследования показывают, что ячмень может снижать уровень холестерина и нормализовать давление. Укрепляет микрофлору: благодаря питательным веществам, поддерживающим здоровье кишечника.

Но помните: чудес не бывает. Ячменный кофе — это дополнительный плюс к здоровому образу жизни, а не панацея.

А как он на вкус

У ячменного кофе — мягкий, слегка ореховый вкус с приятной горчинкой. Его можно пить:

Горячим или холодным.

С обычным или растительным молоком.

С корицей, ванилью или даже щепоткой какао.

А ещё - это экологичный выбор. Выращивание ячменя требует меньше ресурсов, чем производство кофейных зёрен. Так что с каждым глотком вы не только заботитесь о себе, но и о планете.

Есть ли минусы

Если у вас целиакия или чувствительность к глютену — будьте осторожны. Ячмень содержит глютен, и в таком случае лучше выбрать другую альтернативу.

Как ввести в рацион

Начните с небольшой порции и посмотрите, как реагирует организм. Можно заменить одну чашку обычного кофе в день или пить ячменный кофе вечером — он расслабляет, не мешая сну.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

