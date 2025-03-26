Эти мужики самые суровые: у челябинца нашли беременность

У жителя Челябинска нашли беременность, которая оказалось симптомом опасного заболевания.
Он сдал анализ крови и получил через "Госуслуги" такой результат: в заключении говорилось о беременности и первом скрининге.
Когда мужчина пошёл в поликлинику, выяснилось, что на самом деле у него есть серьезные проблемы со здоровьем.
Врач-гастроэнтеролог назначил пациенту анализ на ХГЧ, поскольку предполагал, что у него опухоль яичка. Этот анализ в данном случае послужил онкомаркером.
Результат и повышенные показатели ХГЧ в случае с челябинцем стали поводом скорее обратиться на консультацию к онкологам, пишет KP. RU.
Челя́бинск () — восьмой по численности населения город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области, шестнадцатый по занимаемой площади городской округ.
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