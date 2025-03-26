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Эти мужики самые суровые: у челябинца нашли беременность

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Здоровье

У жителя Челябинска нашли беременность, которая оказалось симптомом опасного заболевания.

Беременная женщина на УЗИ
Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременная женщина на УЗИ

Он сдал анализ крови и получил через "Госуслуги" такой результат: в заключении говорилось о беременности и первом скрининге.

Когда мужчина пошёл в поликлинику, выяснилось, что на самом деле у него есть серьезные проблемы со здоровьем.

Врач-гастроэнтеролог назначил пациенту анализ на ХГЧ, поскольку предполагал, что у него опухоль яичка. Этот анализ в данном случае послужил онкомаркером.

Результат и повышенные показатели ХГЧ в случае с челябинцем стали поводом скорее обратиться на консультацию к онкологам, пишет KP. RU.

Уточнения

Челя́бинск () — восьмой по численности населения город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области, шестнадцатый по занимаемой площади городской округ.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
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