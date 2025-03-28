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Весенняя аллергия атакует: диета, душ и другие хитрости, которые работают

Здоровье

Весна - для кого-то пора обновления, а для других — время заложенного носа, зуда и бесконечного чихания. Аллерголог Ирина Купцова рассказала, как справиться с пыльцевой атакой и пережить сезон цветения без мучений.

Женщина с аллергией на цветы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с аллергией на цветы

Что нельзя есть, когда цветёт всё подряд

Одно из главных правил — коррекция рациона. Некоторые продукты могут усиливать симптомы аллергии из-за так называемой перекрёстной реакции. Поэтому из меню стоит исключить:

  • сладости и шоколад,
  • копчёности и маринады,
  • продукты с красителями,
  • яйца,
  • цитрусовые,
  • молочные продукты.

"Эти продукты усиливают общую реактивность организма", — подчёркивает Купцова.

Уличная тактика: как вернуться с прогулки без последствий

Пыльца — коварна: она прилипает к коже, волосам, одежде. Вот как снизить её влияние:

  • После прогулки — в душ,
  • Нос и глаза — промывать водой или специальными растворами,
  • Надевать головной убор и солнцезащитные очки,
  • Менять одежду и наволочки ежедневно.

Также важно избегать провокаций - не использовать фитопрепараты, особенно на травах: они могут вызвать дополнительную реакцию.

Что делать в помещении:

  • Держите окна закрытыми, особенно в ветреную и сухую погоду,
  • Используйте очистители воздуха или кондиционеры с фильтрами,
  • Проветривайте квартиру только в дождливые дни.

"Лучший способ избежать аллергии — свести контакт с аллергеном к минимуму", — говорит специалист.

В идеале на время цветения стоит сменить климатическую зону - хотя бы на короткий период. Если это невозможно — строго следовать профилактическим рекомендациям и принимать лекарства, назначенные врачом.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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