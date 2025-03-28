Весенняя аллергия атакует: диета, душ и другие хитрости, которые работают

Весна - для кого-то пора обновления, а для других — время заложенного носа, зуда и бесконечного чихания. Аллерголог Ирина Купцова рассказала, как справиться с пыльцевой атакой и пережить сезон цветения без мучений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с аллергией на цветы

Что нельзя есть, когда цветёт всё подряд

Одно из главных правил — коррекция рациона. Некоторые продукты могут усиливать симптомы аллергии из-за так называемой перекрёстной реакции. Поэтому из меню стоит исключить:

сладости и шоколад,

копчёности и маринады,

продукты с красителями,

яйца,

цитрусовые,

молочные продукты.

"Эти продукты усиливают общую реактивность организма", — подчёркивает Купцова.

Уличная тактика: как вернуться с прогулки без последствий

Пыльца — коварна: она прилипает к коже, волосам, одежде. Вот как снизить её влияние:

После прогулки — в душ,

Нос и глаза — промывать водой или специальными растворами,

Надевать головной убор и солнцезащитные очки,

Менять одежду и наволочки ежедневно.

Также важно избегать провокаций - не использовать фитопрепараты, особенно на травах: они могут вызвать дополнительную реакцию.

Что делать в помещении:

Держите окна закрытыми, особенно в ветреную и сухую погоду,

Используйте очистители воздуха или кондиционеры с фильтрами,

Проветривайте квартиру только в дождливые дни.

"Лучший способ избежать аллергии — свести контакт с аллергеном к минимуму", — говорит специалист.

В идеале на время цветения стоит сменить климатическую зону - хотя бы на короткий период. Если это невозможно — строго следовать профилактическим рекомендациям и принимать лекарства, назначенные врачом.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

