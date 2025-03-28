Весенняя аллергия атакует: диета, душ и другие хитрости, которые работают

Весна - для кого-то пора обновления, а для других — время заложенного носа, зуда и бесконечного чихания. Аллерголог Ирина Купцова рассказала, как справиться с пыльцевой атакой и пережить сезон цветения без мучений.
Что нельзя есть, когда цветёт всё подряд
Одно из главных правил — коррекция рациона. Некоторые продукты могут усиливать симптомы аллергии из-за так называемой перекрёстной реакции. Поэтому из меню стоит исключить:
"Эти продукты усиливают общую реактивность организма", — подчёркивает Купцова.
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Пыльца — коварна: она прилипает к коже, волосам, одежде. Вот как снизить её влияние:
Также важно избегать провокаций - не использовать фитопрепараты, особенно на травах: они могут вызвать дополнительную реакцию.
Что делать в помещении:
"Лучший способ избежать аллергии — свести контакт с аллергеном к минимуму", — говорит специалист.
В идеале на время цветения стоит сменить климатическую зону - хотя бы на короткий период. Если это невозможно — строго следовать профилактическим рекомендациям и принимать лекарства, назначенные врачом.
Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
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