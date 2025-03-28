Эти продукты лишают сна — и вы точно едите их на ужин

Иногда причина бессонницы не в стрессе и не в экранах, а в содержимом вашей тарелки. Эндокринолог Ольга Михалева предупреждает: определённые продукты, особенно съеденные на ужин, могут серьёзно повлиять на качество сна — даже если вы не подозреваете об их эффекте.
Кофеин прячется не только в чашке
Многие знают, что кофе перед сном — плохая идея. Но мало кто учитывает, что кофеин содержится и в чае, и в шоколаде, особенно чёрном. Эти продукты стимулируют нервную систему и мешают организму войти в фазу расслабления.
"Кофеин — не только в кофе. Даже плитка шоколада вечером может сбить сон", — подчёркивает эндокринолог Ольга Михалева.
Жирное и жареное — тяжесть в прямом смысле
Бургеры, мясо с подливой, жареная картошка и насыщенные соусы — всё это переваривается слишком долго, заставляя желудок работать тогда, когда он должен отдыхать. В результате — тяжесть, изжога и беспокойство посреди ночи.
Белок тоже может навредить
Кажется, что белковый ужин — это здорово. Но не перед сном. Избыток белка активизирует пищеварение, а значит, тело остаётся бодрым, даже если вы уже легли в постель. Это мешает расслаблению и нарушает засыпание.
Главное правило — не есть на ночь
Даже полезная еда, если она съедена слишком поздно, может мешать организму отключиться. Михалева советует:
Ночной отдых начинается не с выключения света, а с правильного ужина.
Бессо́нница — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.
Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.