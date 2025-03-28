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Эти продукты лишают сна — и вы точно едите их на ужин

1:52
Здоровье

Иногда причина бессонницы не в стрессе и не в экранах, а в содержимом вашей тарелки. Эндокринолог Ольга Михалева предупреждает: определённые продукты, особенно съеденные на ужин, могут серьёзно повлиять на качество сна — даже если вы не подозреваете об их эффекте.

Бессонница
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Бессонница

Почему вы не можете уснуть: продукты, которые портят ночной отдых

Кофеин прячется не только в чашке

Многие знают, что кофе перед сном — плохая идея. Но мало кто учитывает, что кофеин содержится и в чае, и в шоколаде, особенно чёрном. Эти продукты стимулируют нервную систему и мешают организму войти в фазу расслабления.

"Кофеин — не только в кофе. Даже плитка шоколада вечером может сбить сон", — подчёркивает эндокринолог Ольга Михалева.

Жирное и жареное — тяжесть в прямом смысле

Бургеры, мясо с подливой, жареная картошка и насыщенные соусы — всё это переваривается слишком долго, заставляя желудок работать тогда, когда он должен отдыхать. В результате — тяжесть, изжога и беспокойство посреди ночи.

Белок тоже может навредить

Кажется, что белковый ужин — это здорово. Но не перед сном. Избыток белка активизирует пищеварение, а значит, тело остаётся бодрым, даже если вы уже легли в постель. Это мешает расслаблению и нарушает засыпание.

Главное правило — не есть на ночь

Даже полезная еда, если она съедена слишком поздно, может мешать организму отключиться. Михалева советует:

  • ужинать минимум за два часа до сна,
  • избегать тяжёлой и стимулирующей пищи вечером,
  • выбирать лёгкие блюда, не перегружающие желудок.

Ночной отдых начинается не с выключения света, а с правильного ужина.

Уточнения

Бессо́нница — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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