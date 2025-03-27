Тайный враг роста: как недосып влияет на детей до 17 лет?

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если ребенок не будет полноценно высыпаться, он может перестать расти, отметила педиатр, детский эндокринолог Анастасия Синицына.

Фото: commons.wikimedia by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ малыш с бутылочкой

Во время сна в организме ребенка вырабатывается гормон роста, который способствует образованию и обновлению клеток, тканей и мышечных структур, влияет на плотность костей.

Если малыш ложится спать позже 22:00, то с выработкой гормона могут возникнуть проблемы.

По словам педиатра, детям до 3 лет необходимо спать не менее 11 часов, до 6 лет — 10 часов, до 13 лет — 9 часов, а до 17 лет — не менее 8 часов в сутки, пишет KP. RU.

А на то, чтобы настроиться на сон, детям нужно от 30 до 45 минут.

Врач советует в выходные дни лучше не сдвигать график сна больше чем на час.

Уточнения

Педиатри́я (греч. παιδός «дети» + ἰατρεία «лечение») — это наука по изучению особенностей отравлений и болезней детского организма, а также о методах лечения и сохранения детского здоровья.



