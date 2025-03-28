Он борется со стрессом, воспалениями и усталостью — и это не кофе

Иногда секрет долголетия скрывается в кружке. Диетолог Михаил Гинзбург раскрыл, какой напиток способен укрепить здоровье и даже повлиять на продолжительность жизни — и это вовсе не суперфуд из заморских ягод.
Какао: больше, чем просто вкус детства
По словам специалиста, какао - это не только уют и сладость, но и настоящая поддержка для организма. Напиток богат:
Кроме того, в какао содержатся флавоноиды - вещества с противовоспалительными свойствами, которые помогают организму бороться с хроническими болезнями и замедляют процессы старения.
"Какао стоит включить в ежедневный рацион — он помогает сохранить здоровье и продлить жизнь", — заявил диетолог Михаил Гинзбург.
Что пить точно не стоит
Пока какао получают одобрение от экспертов, другие популярные напитки вызывают у врачей тревогу.
Неврологи предупреждают:
Если выбирать между чашкой какао и бокалом вина на ночь — наука всё больше склоняется в сторону первого.
Кака́о — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма.
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