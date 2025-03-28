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Он борется со стрессом, воспалениями и усталостью — и это не кофе

1:38
Здоровье

Иногда секрет долголетия скрывается в кружке. Диетолог Михаил Гинзбург раскрыл, какой напиток способен укрепить здоровье и даже повлиять на продолжительность жизни — и это вовсе не суперфуд из заморских ягод.

какао
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
какао

Этот напиток может продлить жизнь. И это не зелёный чай

Какао: больше, чем просто вкус детства

По словам специалиста, какао - это не только уют и сладость, но и настоящая поддержка для организма. Напиток богат:

  • магнием - укрепляет нервную систему и помогает бороться с усталостью,
  • фосфором - нужен для клеточного обмена и крепких костей,
  • калием - регулирует давление и работу сердца.

Кроме того, в какао содержатся флавоноиды - вещества с противовоспалительными свойствами, которые помогают организму бороться с хроническими болезнями и замедляют процессы старения.

"Какао стоит включить в ежедневный рацион — он помогает сохранить здоровье и продлить жизнь", — заявил диетолог Михаил Гинзбург.

Что пить точно не стоит

Пока какао получают одобрение от экспертов, другие популярные напитки вызывают у врачей тревогу.

Неврологи предупреждают:

  • Диетическая кола - содержит искусственные подсластители, провоцирующие стресс в организме.

  • Фруктовые соки с сахаром - нарушают обмен веществ и перегружают печень.

  • Вино - даже в малых дозах может вызывать головные боли, бессонницу и повышенную тревожность.

Если выбирать между чашкой какао и бокалом вина на ночь — наука всё больше склоняется в сторону первого.

Уточнения

Кака́о — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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