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Таймер внутри нас: как дофамин управляет нашим восприятием времени

2:06
Здоровье

Вы замечали, как весёлые встречи заканчиваются слишком быстро, а скучные лекции тянутся вечность? Это не иллюзия — мозг действительно воспринимает время иначе в зависимости от нашего состояния и эмоций.

Завтрак
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Завтрак

Почему время летит, когда весело: что происходит с мозгом, когда нам хорошо

Часы точны, но не для нас

Физические приборы вроде атомных часов могут ошибаться на одну секунду за 300 миллионов лет. Но наш внутренний хронометр устроен куда сложнее. Восприятие времени — это результат сложной нейробиологии, эмоций и памяти.

В чём секрет "ускоренного" времени

Когда мы вовлечены и увлечены, мозг не фокусируется на отслеживании времени, а наоборот — обрабатывает "картину целиком". Мы перестаём следить за минутами, потому что вся энергия уходит на получение удовольствия или решение интересной задачи.

При удовольствии активнее выделяется дофамин, и мозг воспринимает происходящее как более быстрое, насыщенное, а значит — "короткое".

Почему скучные события кажутся длиннее

Когда нам неинтересно, мы начинаем замечать каждую минуту, подмечать детали, ждать конца — и в итоге сознание "растягивает" время, фокусируясь на ожидании и прогнозах. Это как ехать домой в пробке: ничего не происходит — и всё тянется вечно.

Память и плотность впечатлений

Интересный парадокс: когда мы вспоминаем день, насыщенный событиями, он кажется длинным. Это объясняется тем, что мозг зафиксировал много нейронных отпечатков, и в ретроспективе день кажется насыщенным и долгим. Но в моменте он пролетел как вспышка.

Эволюция тоже постаралась

По мнению учёных, восприятие времени помогает нам принимать решения:

  • если ситуация кажется затянутой — это сигнал выйти из неё;

  • если "пролетело незаметно" — стоит остаться или повторить.

Это древний механизм адаптации, позволяющий нам экономить силы и выбирать лучшее окружение.

Уточнения

Па́мять - обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

Автор Дмитрий Тезнев
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