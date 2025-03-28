Что не стоит есть при приёме таблеток — вас удивит список

Фрукты и овощи считаются неоспоримым источником здоровья — до тех пор, пока не вмешиваются в работу лекарств. Некоторые из них могут снижать эффективность препаратов или, наоборот, усиливать побочные эффекты. О том, почему даже банан может навредить, рассказал химик Александр Панов.
Витамины против таблеток
Как поясняет эксперт, вещества в овощах и фруктах — витамины, антиоксиданты, фитонутриенты и минералы — могут вступать во взаимодействие с лекарствами, изменяя их усвоение. Это особенно опасно при приёме препаратов от хронических заболеваний.
"Содержательные соединения в продуктах способны повлиять на фармакокинетику медикаментов", — отметил химик Александр Панов.
Грейпфрут: коварный завтрак
Он выглядит безобидно, но богат фурокумаринами - веществами, которые блокируют фермент CYP3A4, участвующий в переработке множества препаратов. Это может привести к накоплению лекарства в организме и усилению побочных эффектов. Особенно под удар попадают:
Банан и калий: переизбыток опасен
Бананы содержат много калия, что может спровоцировать гиперкалиемию при одновременном приёме с калийсберегающими диуретиками. В этом случае возможны:
Особенно риск возрастает у людей с проблемами почек.
Цитрусы и витамин С: не всегда к лучшему
Избыточное потребление цитрусовых мешает нормальному усвоению антибиотиков и усиливает накопление железа, что может быть опасно для людей с нарушениями обмена веществ — например, гемохроматозом. В этом случае даже "здоровые" продукты могут спровоцировать тяжёлые осложнения.
Главное правило — не самолечиться
Перед тем как начать приём лекарств, стоит обязательно проконсультироваться с врачом. Он подскажет, какие продукты можно сочетать с препаратами, а от каких лучше временно отказаться.
Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.
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