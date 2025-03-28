Что не стоит есть при приёме таблеток — вас удивит список

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фрукты и овощи считаются неоспоримым источником здоровья — до тех пор, пока не вмешиваются в работу лекарств. Некоторые из них могут снижать эффективность препаратов или, наоборот, усиливать побочные эффекты. О том, почему даже банан может навредить, рассказал химик Александр Панов.

Фото: commons.wikimedia.org by public domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фрукты и сок

Витамины против таблеток

Как поясняет эксперт, вещества в овощах и фруктах — витамины, антиоксиданты, фитонутриенты и минералы — могут вступать во взаимодействие с лекарствами, изменяя их усвоение. Это особенно опасно при приёме препаратов от хронических заболеваний.

"Содержательные соединения в продуктах способны повлиять на фармакокинетику медикаментов", — отметил химик Александр Панов.

Грейпфрут: коварный завтрак

Он выглядит безобидно, но богат фурокумаринами - веществами, которые блокируют фермент CYP3A4, участвующий в переработке множества препаратов. Это может привести к накоплению лекарства в организме и усилению побочных эффектов. Особенно под удар попадают:

препараты для снижения холестерина,

антидепрессанты,

противосудорожные средства.

Банан и калий: переизбыток опасен

Бананы содержат много калия, что может спровоцировать гиперкалиемию при одновременном приёме с калийсберегающими диуретиками. В этом случае возможны:

мышечная слабость,

нарушение ритма сердца,

сбои в работе нервной системы.

Особенно риск возрастает у людей с проблемами почек.

Цитрусы и витамин С: не всегда к лучшему

Избыточное потребление цитрусовых мешает нормальному усвоению антибиотиков и усиливает накопление железа, что может быть опасно для людей с нарушениями обмена веществ — например, гемохроматозом. В этом случае даже "здоровые" продукты могут спровоцировать тяжёлые осложнения.

Главное правило — не самолечиться

Перед тем как начать приём лекарств, стоит обязательно проконсультироваться с врачом. Он подскажет, какие продукты можно сочетать с препаратами, а от каких лучше временно отказаться.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

