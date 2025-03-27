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Завтрак, от которого зависит ваш обмен веществ: диета долгожителей из Средиземноморья

2:01
Здоровье

Для многих яйца — символ идеального завтрака, но диетолог и эндокринолог Антонио Эскрибано уверен: есть более полезный способ начать день, особенно если вы хотите быть энергичным и продуктивным с самого утра.

Средиземноморская диета
Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0
Средиземноморская диета

Яйца — переоценены: диетолог раскрыл, с чего на самом деле лучше начинать утро

Почему яйца — не идеальный завтрак

Хотя яйца богаты белком, их изоляция от других продуктов делает завтрак неполноценным. Яичный завтрак часто не содержит сложных углеводов, клетчатки и полезных жиров, которые обеспечивают стабильную сытость и поддержку обмена веществ. Кроме того, слишком жирная яичница (особенно с беконом) может вызвать скачки инсулина и тяжесть.

Лучший выбор — средиземноморский завтрак

Доктор Эскрибано рекомендует средиземноморскую модель завтрака, распространённую в Испании:

  • цельнозерновой хлеб,
  • оливковое масло первого отжима,
  • помидоры,
  • сырокопчёная ветчина,
  • стакан молока или кефира.

Такой завтрак:

  • даёт медленные углеводы,
  • обеспечивает белок и здоровые жиры,
  • поддерживает работу мозга и пищеварения,
  • не перегружает желудок.

Расширенный завтрак — без перегрузки

Вместо одной большой порции еды Эскрибано предлагает "расширенный завтрак":

  1. Основной приём пищи утром (например, хлеб с оливковым маслом и помидором + молоко),
  2. Фрукт - через 1-2 часа.

Такой подход помогает избежать скачков глюкозы и стабилизирует аппетит до обеда.

Но и без фанатизма

Диетолог предупреждает: даже полезные продукты, если есть их в огромных количествах, теряют свои плюсы.

"Когда я вижу, как кто-то выливает пол-литра масла на тост… Это уже слишком", — подчёркивает Эскрибано.

Завтрак должен быть умеренным, сбалансированным и неспешным, чтобы давать организму не только энергию, но и спокойное начало дня.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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