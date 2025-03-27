Завтрак, от которого зависит ваш обмен веществ: диета долгожителей из Средиземноморья

Для многих яйца — символ идеального завтрака, но диетолог и эндокринолог Антонио Эскрибано уверен: есть более полезный способ начать день, особенно если вы хотите быть энергичным и продуктивным с самого утра.
Почему яйца — не идеальный завтрак
Хотя яйца богаты белком, их изоляция от других продуктов делает завтрак неполноценным. Яичный завтрак часто не содержит сложных углеводов, клетчатки и полезных жиров, которые обеспечивают стабильную сытость и поддержку обмена веществ. Кроме того, слишком жирная яичница (особенно с беконом) может вызвать скачки инсулина и тяжесть.
Лучший выбор — средиземноморский завтрак
Доктор Эскрибано рекомендует средиземноморскую модель завтрака, распространённую в Испании:
Такой завтрак:
Расширенный завтрак — без перегрузки
Вместо одной большой порции еды Эскрибано предлагает "расширенный завтрак":
Такой подход помогает избежать скачков глюкозы и стабилизирует аппетит до обеда.
Но и без фанатизма
Диетолог предупреждает: даже полезные продукты, если есть их в огромных количествах, теряют свои плюсы.
"Когда я вижу, как кто-то выливает пол-литра масла на тост… Это уже слишком", — подчёркивает Эскрибано.
Завтрак должен быть умеренным, сбалансированным и неспешным, чтобы давать организму не только энергию, но и спокойное начало дня.
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.