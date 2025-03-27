Спокойствие в тарелке: 7 фруктов против стресса и бессонницы, богатые магнием

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы знали, что раздражительность и бессонница могут быть вызваны дефицитом магния? Этот минерал играет важнейшую роль в работе сердца, нервной системы и мышц, а также укрепляет кости и зубы. А ещё он помогает справиться с усталостью и нормализовать давление.

Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фрукты

Неожиданные чемпионы по магнию: 7 фруктов, которые зарядят вас энергией

Если аптечные добавки не вызывают доверия, есть альтернатива — натуральные источники магния. Вот 7 фруктов, которые помогут восполнить его дефицит:



1. Авокадо — модный и полезный

Один стакан нарезанного авокадо (около 150 г) содержит 43,5 мг магния — это примерно 10% суточной нормы. К тому же он богат здоровыми жирами и идеально подходит для салатов и тостов.



2. Курага — сладость с пользой

В 100 г кураги содержится 105 мг магния. Отличный перекус, который не только утолит голод, но и поддержит нервную систему.



3. Банан — простой и эффективный

Средний банан весом 200 г даст вам около 55 мг магния — это 13% от дневной потребности. В сушёной форме он ещё насыщеннее: 108 мг на 100 г.



4. Чернослив — для крепкого сна и не только

Этот сухофрукт часто рекомендуют для пищеварения, но не стоит забывать: в 100 г чернослива — 41 мг магния. А это значит, что он поддерживает не только ЖКТ, но и нервную систему.



5. Хурма — зимний антистресс

В 100 г спелой хурмы содержится 56 мг магния. Натуральный способ поднять настроение и снизить уровень тревожности в холодный сезон.



6. Маракуйя — экзотика с пользой

Она не только вкусная, но и полезная: в 100 г маракуйи — 29 мг магния. Лёгкая экзотика для нервной системы.



7. Финики — сладость для мозга

Этот восточный деликатес даёт 69 мг магния на каждые 100 г. Плюс натуральные сахара, которые питают мозг без резких скачков глюкозы.



Необязательно пить таблетки, чтобы чувствовать себя лучше. Иногда достаточно просто добавить в рацион правильные фрукты.

Уточнения

Фру́кт - сочный съедобный плод растения.

