Бросила пить кофе и узнала ужасную правду о своём здоровье

37-летняя Эбби Фелтхэм даже не подозревала, что кофейная зависимость однажды спасёт ей жизнь. Всё началось с привычки — чашка за чашкой, до 12 в сутки. Когда Эбби решила сократить количество кофе, начались странные симптомы: головные боли, тошнота, "туман" в голове, ухудшение зрения.
Сначала она подумала, что это обычная абстиненция после отмены кофеина - ведь в прошлом ей уже приходилось бороться с серьёзной зависимостью от алкоголя и наркотиков. Но со временем стало понятно: дело гораздо серьёзнее.
Весной 2024 года Эбби обратилась к офтальмологу и прошла МРТ. Врачи обнаружили кисту в мозге, которая, как оказалось, давила на злокачественную опухоль. Боль и двоение в глазах были вызваны именно этим.
"Если бы не киста, опухоль могла бы остаться незамеченной ещё долго", — рассказала Эбби изданию The Sun.
Женщине экстренно провели операцию и дренировали кисту, а позже удалили 90% опухоли, диагностировав олигодендроглиому III степени — редкий и агрессивный вид рака мозга.
После этого Эбби прошла курс лучевой терапии и начала химиотерапию. Несмотря на тяжёлый диагноз, врачи дают ей до 15 лет жизни, и она старается думать о будущем позитивно.
"Я больше не бегу от себя. Я слушаю своё тело", — говорит она.
История Эбби — напоминание о том, что даже за привычными болями может скрываться нечто большее.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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