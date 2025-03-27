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Бросила пить кофе и узнала ужасную правду о своём здоровье

1:44
Здоровье

37-летняя Эбби Фелтхэм даже не подозревала, что кофейная зависимость однажды спасёт ей жизнь. Всё началось с привычки — чашка за чашкой, до 12 в сутки. Когда Эбби решила сократить количество кофе, начались странные симптомы: головные боли, тошнота, "туман" в голове, ухудшение зрения.

Коричневый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневый маникюр

12 чашек кофе в день: как зависимость помогла вовремя обнаружить опухоль в мозге

Сначала она подумала, что это обычная абстиненция после отмены кофеина - ведь в прошлом ей уже приходилось бороться с серьёзной зависимостью от алкоголя и наркотиков. Но со временем стало понятно: дело гораздо серьёзнее.

Весной 2024 года Эбби обратилась к офтальмологу и прошла МРТ. Врачи обнаружили кисту в мозге, которая, как оказалось, давила на злокачественную опухоль. Боль и двоение в глазах были вызваны именно этим.

"Если бы не киста, опухоль могла бы остаться незамеченной ещё долго", — рассказала Эбби изданию The Sun.

Женщине экстренно провели операцию и дренировали кисту, а позже удалили 90% опухоли, диагностировав олигодендроглиому III степени — редкий и агрессивный вид рака мозга.

После этого Эбби прошла курс лучевой терапии и начала химиотерапию. Несмотря на тяжёлый диагноз, врачи дают ей до 15 лет жизни, и она старается думать о будущем позитивно.

"Я больше не бегу от себя. Я слушаю своё тело", — говорит она.

История Эбби — напоминание о том, что даже за привычными болями может скрываться нечто большее.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
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