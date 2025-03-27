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6 простых продуктов, которые стабилизируют уровень сахара и защищают сердце

4:17
Здоровье

Диета играет ключевую роль в поддержании нормального уровня сахара в крови и артериального давления. Особенно важно начинать день с правильных продуктов, которые помогут стабилизировать обмен веществ и улучшить самочувствие. Вот шесть мощных натуральных средств, которые стоит включить в утренний рацион.

Льняное масло
Фото: commons.wikimedia.org by Handwerker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Льняное масло

1. Амла — индийский крыжовник

Амла — настоящий суперфуд, о котором многие даже не слышали. Этот небольшой зеленый плод богат витамином C и антиоксидантами, которые помогают регулировать уровень сахара в крови, снижать уровень холестерина и поддерживать работу сердца. Употребление амлы натощак ускоряет метаболизм, укрепляет иммунитет и стабилизирует уровень глюкозы.

2. Вода с корицей и черным перцем

Корица известна своей способностью снижать уровень сахара в крови, повышая чувствительность клеток к инсулину. Черный перец, благодаря содержанию пиперина, усиливает этот эффект, улучшая усвоение полезных веществ. Стакан теплой воды с корицей и щепоткой черного перца утром помогает нормализовать уровень сахара и артериальное давление, а также улучшает кровообращение.

3. Вода из семян пажитника

Семена пажитника — одно из самых популярных натуральных средств для контроля диабета. Они богаты растворимой клетчаткой, которая замедляет усвоение сахара и помогает поддерживать его стабильный уровень в крови. Чтобы получить максимальную пользу, замочите столовую ложку семян пажитника в воде на ночь и выпейте утром. Это поможет не только контролировать уровень глюкозы, но и снизить артериальное давление.

4. Вода с куркумой и лимонным соком

Куркума обладает мощными противовоспалительными свойствами и помогает регулировать уровень сахара в крови. Ее активный компонент — куркумин — снижает глюкозу и повышает чувствительность к инсулину. Добавление лимонного сока усиливает эффект, улучшая пищеварение и выводя токсины. Такой напиток натощак способствует снижению воспалений, нормализации сахара в крови и стабилизации артериального давления.

5. Льняные семена

Льняные семена — богатый источник омега-3 жирных кислот, клетчатки и антиоксидантов. Они помогают стабилизировать уровень сахара в крови, замедляя усвоение углеводов, а также способствуют снижению кровяного давления. Лучше всего употреблять их в измельченном виде — добавлять в воду, смузи или йогурт, чтобы организм усваивал максимум полезных веществ.

6. Помидор с гранатовым соком

Помидоры богаты ликопином — антиоксидантом, который снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца. Гранатовый сок, в свою очередь, улучшает кровообращение и борется с воспалениями. Их сочетание — это мощный напиток, который помогает контролировать уровень сахара и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Роль питания в контроле диабета и давления

Сбалансированная диета с высоким содержанием клетчатки, белка и полезных жиров помогает контролировать уровень сахара и предотвращать резистентность к инсулину — сообщает Медпульс. Уменьшение потребления соли, рафинированных углеводов и обработанных продуктов снижает риск гипертонии. Важно также соблюдать режим питания, чтобы предотвратить резкие скачки сахара и давления.

Что есть по утрам при диабете и гипертонии?

во всем мире диабетом страдают около 830 миллионов человек, а гипертонией — более 220 миллионов только в Индии. Контроль уровня сахара и давления — это не просто рекомендация врачей, а необходимость для поддержания здоровья. Натуральные продукты, употребляемые натощак, могут стать отличной поддержкой в борьбе с этими заболеваниями. Включите их в свой рацион, чтобы помочь организму работать правильно и чувствовать себя лучше каждый день.

Уточнения

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C6H12O6 — органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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