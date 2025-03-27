Осторожно, рыба: почему вкусная закуска может быть смертельно опасна

Любите вяленую рыбку под пенный напиток? Придётся пересмотреть свои привычки. Особенно если на столе — речная рыба, прошедшая минимальную обработку.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ вяленая рыба

Вяленая рыба может стоить здоровья: какие паразиты скрываются внутри

Инфекционист Евгений Шаповалов предупреждает: вяленая рыба может быть заражена опасными паразитами, и последствия могут быть куда серьёзнее, чем лёгкое недомогание.

Один из главных "врагов" — широкий лентец. Этот паразит поражает кишечник и нарушает усвоение витамина B12, что приводит к анемии, неврологическим нарушениям и даже кишечной непроходимости.

Но на этом список не заканчивается. Второе опасное заболевание — описторхоз, вызванный кошачьей двуусткой. Без своевременного лечения он может разрушить печень, вызвать хроническое воспаление желчных путей и даже повысить риск онкологии.

Как защититься:

Никакой самодельной вяленки без уверенности в безопасности!

Глубокая заморозка при температуре ниже -28 °C на несколько суток убивает личинок.

при температуре ниже -28 °C на несколько суток убивает личинок. Или сильное просаливание в растворе высокой концентрации — паразиты просто не выживут.

"Не стоит недооценивать речную рыбу. Она может стать источником серьёзной инфекции даже для взрослых с крепким иммунитетом", — подчёркивает врач.

Так что прежде чем тянуться за очередной полоской вяленого леща — подумайте, прошёл ли он настоящую обработку, или вы рискуете получить "бонус" в виде опасной инфекции.

Уточнения

Вяление рыбы - способ консервирования рыбы путём медленного обезвоживания за счёт испарения влаги при температуре не выше 35 °C.

