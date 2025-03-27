Осторожно, рыба: почему вкусная закуска может быть смертельно опасна

Любите вяленую рыбку под пенный напиток? Придётся пересмотреть свои привычки. Особенно если на столе — речная рыба, прошедшая минимальную обработку.
Инфекционист Евгений Шаповалов предупреждает: вяленая рыба может быть заражена опасными паразитами, и последствия могут быть куда серьёзнее, чем лёгкое недомогание.
Один из главных "врагов" — широкий лентец. Этот паразит поражает кишечник и нарушает усвоение витамина B12, что приводит к анемии, неврологическим нарушениям и даже кишечной непроходимости.
Но на этом список не заканчивается. Второе опасное заболевание — описторхоз, вызванный кошачьей двуусткой. Без своевременного лечения он может разрушить печень, вызвать хроническое воспаление желчных путей и даже повысить риск онкологии.
Как защититься:
"Не стоит недооценивать речную рыбу. Она может стать источником серьёзной инфекции даже для взрослых с крепким иммунитетом", — подчёркивает врач.
Так что прежде чем тянуться за очередной полоской вяленого леща — подумайте, прошёл ли он настоящую обработку, или вы рискуете получить "бонус" в виде опасной инфекции.
Вяление рыбы - способ консервирования рыбы путём медленного обезвоживания за счёт испарения влаги при температуре не выше 35 °C.
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