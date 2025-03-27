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Осторожно, рыба: почему вкусная закуска может быть смертельно опасна

Здоровье

Любите вяленую рыбку под пенный напиток? Придётся пересмотреть свои привычки. Особенно если на столе — речная рыба, прошедшая минимальную обработку.

вяленая рыба
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
вяленая рыба

Вяленая рыба может стоить здоровья: какие паразиты скрываются внутри

Инфекционист Евгений Шаповалов предупреждает: вяленая рыба может быть заражена опасными паразитами, и последствия могут быть куда серьёзнее, чем лёгкое недомогание.

Один из главных "врагов" — широкий лентец. Этот паразит поражает кишечник и нарушает усвоение витамина B12, что приводит к анемии, неврологическим нарушениям и даже кишечной непроходимости.

Но на этом список не заканчивается. Второе опасное заболевание — описторхоз, вызванный кошачьей двуусткой. Без своевременного лечения он может разрушить печень, вызвать хроническое воспаление желчных путей и даже повысить риск онкологии.

Как защититься:

  • Никакой самодельной вяленки без уверенности в безопасности!

  • Глубокая заморозка при температуре ниже -28 °C на несколько суток убивает личинок.

  • Или сильное просаливание в растворе высокой концентрации — паразиты просто не выживут.

"Не стоит недооценивать речную рыбу. Она может стать источником серьёзной инфекции даже для взрослых с крепким иммунитетом", — подчёркивает врач.

Так что прежде чем тянуться за очередной полоской вяленого леща — подумайте, прошёл ли он настоящую обработку, или вы рискуете получить "бонус" в виде опасной инфекции.

Уточнения

Вяление рыбы - способ консервирования рыбы путём медленного обезвоживания за счёт испарения влаги при температуре не выше 35 °C.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
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