Опасный утренний ритуал: как кофе натощак влияет на здоровье

3:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак часто называют самым важным приемом пищи, но многие предпочитают его пропустить. Кто-то не успевает, у кого-то просто нет аппетита с утра, а некоторые сознательно исключают завтрак, чтобы сократить калории и похудеть. Однако привычка заменять утренний прием пищи чашкой кофе может нанести организму серьезный вред.

Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чашка кофе

Специалист по функциональному питанию Алекса Абударам предупреждает: кофе на голодный желудок может негативно повлиять на метаболизм и в долгосрочной перспективе привести к проблемам со здоровьем.

Как кофе натощак влияет на организм

Многие люди начинают свой день с кофе, надеясь получить заряд бодрости, отмечают в Медпульс. Но кофе — это не еда.

"Хотя для многих утренний кофе стал ритуалом, его употребление на пустой желудок может вызвать скачки кортизола — гормона стресса. Это ведет к дисбалансу сахара в крови, дополнительной нагрузке на организм и, в конечном итоге, к замедлению обмена веществ," — объясняет Абударам.

Она также отмечает, что повышение кортизола может привести к накоплению жира, особенно в области живота, а также к неконтролируемым приступам голода. Это в свою очередь заставляет людей тянуться к быстрым углеводам и сладостям.

Диетолог Миранда Галати подтверждает, что пропуск завтрака может привести к перееданию в течение дня.

"Когда вы просыпаетесь, уровень сахара в крови низкий, и организму нужно топливо. Если завтрак откладывается надолго, возрастает вероятность того, что позже вы переедите," — говорит она.

Абударам добавляет: если вы долгое время пьете по утрам только кофе и не едите, организм воспринимает это как сигнал нехватки питательных веществ. В результате метаболизм замедляется, организму сложнее сжигать калории, и даже мышечная масса может начать снижаться.

"Такой режим питания может негативно повлиять на функцию щитовидной железы, что еще сильнее замедлит обмен веществ и усложнит процесс похудения," — предупреждает эксперт.

Кроме того, высокий уровень кортизола, спровоцированный кофе без еды, может ослабить иммунную систему, делая организм более уязвимым к болезням.

Почему пропуск завтрака опасен для сердца

Отказ от утренней еды — это не только вопрос энергии и метаболизма. Кардиолог Чинеду Маду подчеркивает, что такая привычка может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Пропуск завтрака повышает вероятность смерти от болезней сердца на 87%," — говорит врач.

Абударам советует начинать утро со сбалансированного завтрака, включающего белки и полезные жиры.

"Эти нутриенты дают длительное чувство сытости, предотвращая скачки сахара в крови и тягу к вредной пище. Белок помогает восстанавливать и поддерживать мышцы, а полезные жиры важны для гормонального баланса и усвоения витаминов," — объясняет она.

Также важно сначала поесть, а уже потом пить кофе. Это поможет снизить уровень кортизола и избежать его негативного влияния на обмен веществ.

Конечно, пропустить завтрак ради утренних дел или снижения калорийности рациона может показаться хорошей идеей. Но эксперты уверены: такая привычка только вредит организму. Начинайте день с питательной еды, и ваше здоровье скажет вам спасибо.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.

