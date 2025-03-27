Секрет стройных людей: что они пьют между приёмами пищи

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, самый простой способ поддержать здоровье — всего лишь налить себе чашку… зелёного чая. Никаких сложных схем, дорогих добавок или экзотических ингредиентов. Он рядом, доступен и невероятно полезен.

Фото: freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка пьёт чай

Почему все говорят о зелёном чае

Зелёный чай готовят из листьев Camellia sinensis. И главное в нём — катехины, особенно эпигаллокатехин-галлат (EGCG), обладающие мощным антиоксидантным эффектом. Это подтверждает исследование, опубликованное на ResearchGate. В нём говорится: зелёный чай не просто бодрит — он помогает предотвратить развитие рака, поддерживает здоровье сердца, снижает уровень холестерина и укрепляет иммунитет. А ещё уменьшает воспаления, улучшает состояние кожи и борется с вирусами и грибками.

Вот 6 причин, почему стоит пить зелёный чай каждый день:

1. Запускает метаболизм

Хочешь немного разогнать обмен веществ? Комбинация кофеина и антиоксидантов помогает организму эффективнее сжигать жир. Это особенно полезно, если ты в процессе похудения или просто хочешь зарядиться энергией без кофе.

2. Защищает клетки

Антиоксиданты — это наши "телохранители" от свободных радикалов. Они замедляют старение и снижают риск хронических заболеваний. А зелёный чай — настоящий кладезь антиоксидантов и полифенолов.

3. Прокачивает мозг

Знакомо чувство, когда к вечеру "мозг кипит"? Попробуй зелёный чай. Кофеин и L-теанин в его составе помогают сконцентрироваться, улучшают память и поднимают настроение — без резких скачков энергии, как от кофе.

4. Поддерживает сердце

Хочешь беречь своё сердце? Зелёный чай помогает снизить давление, улучшает кровообращение и снижает "плохой" холестерин. Он бережно заботится о сосудах и сердечной мышце.

5. Улучшает пищеварение

Чувствуешь тяжесть после еды? Тёплая чашка зелёного чая поможет — он успокаивает желудок, уменьшает вздутие и поддерживает нормальную работу кишечника.

6. Освежает дыхание

Борешься с неприятным запахом изо рта? В зелёном чае есть природные антибактериальные компоненты, которые уменьшают количество бактерий в полости рта. Эффект — как от мятной жвачки, но без химии.

Уточнения

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).

