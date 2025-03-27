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Эта мышца играет в прятки, но портит весь овал: узнай, как приручить невидимого саботажника молодости

1:50
Здоровье » Красота

Можно ли вернуть лицу свежесть и подтянутость, не прибегая к косметологическим процедурам? Оказывается, да — и для этого достаточно знать об одном простом, но недооценённом приёме. Всё дело в работе с особой мышцей, которая напрямую влияет на молодость лица.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Речь идёт о грудино-ключично-сосцевидной мышце (ГКСМ), которую не видно с первого взгляда, но она есть у каждого. Именно она играет ключевую роль в формировании красивого контура шеи и лица. И при этом — требует совсем немного внимания.

Почему это важно

Если "мышца красоты" напряжена или зажата, это может привести к неприятным последствиям:

  • раннее появление брылей и отёков;
  • опущение верхних век;
  • кольца Венеры на шее;
  • визуальная асимметрия лица;
  • головные боли и напряжение в челюсти;
  • ухудшение зрения, слуха и ощущение "тумана" в голове.

И наоборот — когда мышца в тонусе, мягкая и эластичная, она улучшает лимфоотток, поддерживает кожу и помогает сохранить молодость.

Как "разбудить" мышцу

Инструкция простая:

  • Наклоните голову, чтобы мышца стала более заметной.
  • Сделайте массажные движения сверху вниз — плавно и глубоко.
  • Повторите движение в обратном направлении — снизу вверх.
  • Отведите мышцу назад — медленно, без резких движений.
  • Найдите триггерную точку, зафиксируйте её на 3-5 секунд, затем аккуратно растяните мышцу.
  • В завершение снова пройдитесь вдоль ключиц, мягко массируя область вверх и вниз.

Повторите эти шаги с другой стороны. Эту нехитрую процедуру можно делать каждый день — и со временем вы заметите, как меняется контур лица и улучшается общее состояние кожи.

Уточнения

Лимфодренаж (англ. lymphatic drainage — «отток лимфы», от drainage — осушение, отток), также лимфодренажный массаж, пневмомассаж и прессотерапия — один из видов массажа, метод физиотерапии, используется в косметологии.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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