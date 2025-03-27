Эта мышца играет в прятки, но портит весь овал: узнай, как приручить невидимого саботажника молодости

Можно ли вернуть лицу свежесть и подтянутость, не прибегая к косметологическим процедурам? Оказывается, да — и для этого достаточно знать об одном простом, но недооценённом приёме. Всё дело в работе с особой мышцей, которая напрямую влияет на молодость лица.
Речь идёт о грудино-ключично-сосцевидной мышце (ГКСМ), которую не видно с первого взгляда, но она есть у каждого. Именно она играет ключевую роль в формировании красивого контура шеи и лица. И при этом — требует совсем немного внимания.
Если "мышца красоты" напряжена или зажата, это может привести к неприятным последствиям:
И наоборот — когда мышца в тонусе, мягкая и эластичная, она улучшает лимфоотток, поддерживает кожу и помогает сохранить молодость.
Инструкция простая:
Повторите эти шаги с другой стороны. Эту нехитрую процедуру можно делать каждый день — и со временем вы заметите, как меняется контур лица и улучшается общее состояние кожи.
Лимфодренаж (англ. lymphatic drainage — «отток лимфы», от drainage — осушение, отток), также лимфодренажный массаж, пневмомассаж и прессотерапия — один из видов массажа, метод физиотерапии, используется в косметологии.
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