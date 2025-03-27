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Снижаем холестерин овсянкой, фасолью и ещё одним простым продуктом: вот что происходит с телом

2:09
Здоровье

Высокий холестерин — не приговор. Он часто становится "тихим врагом" здоровья сердца, но хорошая новость в том, что можно взять его под контроль без таблеток. Всё, что нужно — начать с еды.

Еда против холестерина: что выбрать

Первый шаг — включить в рацион продукты с растворимой клетчаткой. Она помогает выводить "плохой" холестерин (LDL), не давая ему всасываться в кровь. Идеальные источники — овсянка, ячмень, бобовые, морковь и яблоки. Добавьте их в ежедневное меню — и вы уже на пути к лучшему самочувствию.

Жиры: враги и союзники

Не все жиры вредны. Важно избегать насыщенных — их много в жирном мясе, сливочном масле и цельномолочных продуктах. Они повышают уровень LDL. А вот ненасыщенные жиры (авокадо, орехи, рыба и оливковое масло) наоборот, помогают организму, повышая уровень "хорошего" холестерина — HDL. Меняем подход — и чувствуем разницу.

Почему растительные белки — это сила

Фасоль, чечевица и нут — чемпионы по содержанию растительных белков и клетчатки. Они не только насыщают, но и способствуют снижению холестерина. Исследования подтверждают: растительные диеты значительно улучшают липидный профиль крови и уменьшают риск сердечных заболеваний.

Движение — тоже лекарство

Физическая активность работает как природное средство от холестерина. Даже быстрая прогулка каждый день помогает улучшить циркуляцию крови и ускоряет обмен веществ. Идеально — 150 минут в неделю умеренных нагрузок. Подойдут любые виды активности: от йоги до танцев.

Маленькие шаги — большой результат

Не нужно менять всё сразу. Достаточно начать с простого: меньше обработанных продуктов, больше воды, меньше алкоголя, никаких сигарет. Поддержка диетолога может быть полезной, но главный выбор — за вами. Главное — быть последовательным. И тогда ваше сердце скажет "спасибо".

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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