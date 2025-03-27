Запор исчезнет: что стоит пить по утрам, чтобы кишечник работал как часы

Миллионы людей сталкиваются с запорами — проблемой, которая может испортить настроение и заметно снизить качество жизни. Причём вне зависимости от возраста и пола. Тяжесть в животе, редкий или болезненный стул, чувство переполненности — всё это знакомые симптомы.
Хотя чаще всего запор не считается опасным состоянием, он требует внимания. И в некоторых случаях решение может быть проще, чем кажется.
Многие продукты и напитки благотворно влияют на пищеварение. Но есть один особенно простой и эффективный способ наладить работу кишечника — стакан тёплой воды каждое утро натощак.
Исследования показывают: именно тёплая вода особенно эффективна при запорах. Она помогает мягко "разбудить" кишечник, стимулирует его моторику и запускает естественные процессы очищения.
Лучше всего пить 1-2 стакана тёплой воды сразу после пробуждения. Это безопасный и естественный способ активизировать пищеварение.
Учёные отмечают, что холодная вода может замедлить перистальтику кишечника. Поэтому если вы страдаете от запоров — лучше избегать её с утра.
Общая рекомендация — не менее 8 стаканов воды в день. Но если запор уже беспокоит, стоит добавить ещё 2-4 стакана. Уровень активности, возраст и пол тоже влияют на потребность в жидкости.
Специалисты подчёркивают: одной только воды недостаточно. Для стабильной работы кишечника необходимы продукты, богатые клетчаткой — фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые злаки. Именно они создают необходимый объём и способствуют регулярному стулу.
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