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Запор исчезнет: что стоит пить по утрам, чтобы кишечник работал как часы

1:55
Здоровье

Миллионы людей сталкиваются с запорами — проблемой, которая может испортить настроение и заметно снизить качество жизни. Причём вне зависимости от возраста и пола. Тяжесть в животе, редкий или болезненный стул, чувство переполненности — всё это знакомые симптомы.

Бутилированная вода
Фото: svalbardi is licensed under Free More info
Бутилированная вода

Хотя чаще всего запор не считается опасным состоянием, он требует внимания. И в некоторых случаях решение может быть проще, чем кажется.

Что действительно помогает

Многие продукты и напитки благотворно влияют на пищеварение. Но есть один особенно простой и эффективный способ наладить работу кишечника — стакан тёплой воды каждое утро натощак.

Исследования показывают: именно тёплая вода особенно эффективна при запорах. Она помогает мягко "разбудить" кишечник, стимулирует его моторику и запускает естественные процессы очищения.

Лучше всего пить 1-2 стакана тёплой воды сразу после пробуждения. Это безопасный и естественный способ активизировать пищеварение.

А вот холодная вода, наоборот…

Учёные отмечают, что холодная вода может замедлить перистальтику кишечника. Поэтому если вы страдаете от запоров — лучше избегать её с утра.

Сколько воды нужно

Общая рекомендация — не менее 8 стаканов воды в день. Но если запор уже беспокоит, стоит добавить ещё 2-4 стакана. Уровень активности, возраст и пол тоже влияют на потребность в жидкости.

Вода — это важно, но не всё

Специалисты подчёркивают: одной только воды недостаточно. Для стабильной работы кишечника необходимы продукты, богатые клетчаткой — фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые злаки. Именно они создают необходимый объём и способствуют регулярному стулу.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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