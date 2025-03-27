Чувство голода, которое не уходит: как его победить без диет

Белок — это не только про мышцы и протеиновые батончики. Это строительный материал для всего тела, который напрямую влияет на уровень энергии, гормоны, кожу и даже вашу концентрацию.
Долгое время я недооценивала белок. Выросла в эпоху рекламы хлопьев, где завтрак из углеводов казался нормой, а яйца — чем-то лишним. Боялась, что от белка стану слишком "мускулистой". В итоге — вечный голод, упадок сил, ломкие ногти и минимум мышечной массы. Знакомо?
Как выяснилось, белок нужен не только спортсменам, но каждому из нас — особенно женщинам. Он регулирует гормональный фон, участвует в восстановлении, формирует волосы и кожу, насыщает. И если его не хватает — тело сразу подаёт тревожные сигналы.
"Если вы чувствуете себя обессиленными — возможно, ваш рацион не сбалансирован. И это влияет не только на уровень энергии, но и на общее здоровье".
"Он не только помогает строить мышцы, но и сохраняет их, особенно при активных тренировках", — говорит диетолог Мариана Санчес Диас.
"Кожа становится сухой, ногти хрупкими, а волосы выпадают — это классические маркеры белкового дефицита", — подчёркивает Перес Трехо.
"Если вы не добавляете белок в завтрак, уже через час вы снова голодны", — объясняет диетолог.
Исследования показывают: минимум 30 г белка на завтрак помогают снизить тягу к еде в течение дня и поддерживают энергию. Для сравнения: в одном яйце — всего 7 г. Добавьте творог, йогурт, орехи, бобовые или протеиновый коктейль — и почувствуете разницу.
Если вы на растительной диете, особенно важно следить за разнообразием источников: киноа, чечевица, фасоль, тофу, соевые продукты.
"Растительный белок хорош, но отличается по составу аминокислот, поэтому веганам стоит дополнительно консультироваться с нутрициологом", — рекомендует специалист.
Гормо́ны - биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции, поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.
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