ЭКО после 40: как генетическое тестирование помогает избежать неудач

3:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире все больше женщин откладывают рождение ребенка на более поздний возраст из-за социальных, профессиональных и личных факторов. Согласно последним данным, в 2021 году в Греции 9,7% всех родов приходилось на женщин старше 40 лет, что почти в два раза превышает средний показатель по Европе (5,7%). Однако с возрастом шансы на естественное зачатие значительно снижаются, а вероятность необходимости вспомогательных репродуктивных технологий возрастает.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Беременная женщина спит

Почему беременность после 40 становится сложнее?

С возрастом женская фертильность ухудшается по нескольким причинам:

Снижение запаса яйцеклеток. Женщины рождаются с ограниченным количеством яйцеклеток, которые не восстанавливаются. С каждым циклом теряется большое их количество, а после 37 лет этот процесс ускоряется. Ухудшение качества яйцеклеток. Со временем снижается их энергетический потенциал, возрастает окислительный стресс, что влияет на способность к оплодотворению. Риск хромосомных нарушений. Чем старше яйцеклетка, тем выше вероятность генетических "ошибок" при делении клеток. Например, до 35 лет 60-70% эмбрионов имеют нормальный хромосомный набор, а после 42 лет этот показатель снижается до 15%.

Природный механизм отбраковывает дефектные эмбрионы: они либо не имплантируются, либо вызывают выкидыш в первом триместре. Однако некоторые генетически нарушенные эмбрионы могут развиваться, приводя к рождению детей с генетическими заболеваниями, например, синдромом Дауна.

Как ПГТ-А увеличивает шансы на успешную беременность

Предимплантационное генетическое тестирование на анеуплоидию (ПГТ-А) помогает выявить здоровые эмбрионы, что значительно увеличивает вероятность успешной беременности. Процедура включает:

Выращивание эмбрионов до стадии бластоцисты в лабораторных условиях.

Биопсию (забор нескольких клеток) для анализа их хромосомного набора.

Заморозку эмбрионов до получения результатов тестирования.

Перенос в матку только эмбрионов с нормальным числом хромосом.

Шанс успешной имплантации эмбриона с нормальным хромосомным набором достигает 60-65%, тогда как эмбрионы с нарушениями либо не приживаются, либо вызывают выкидыш. Благодаря ПГТ-А можно избежать потери времени и эмоциональных потерь, связанных с неудачными попытками ЭКО.

Почему ПГТ-А особенно важно для женщин старше 40 лет

Для женщин старшего возраста эта методика имеет ряд ключевых преимуществ:

Позволяет сконцентрироваться только на жизнеспособных эмбрионах, исключая перенос генетически дефектных эмбрионов.

Сокращает время на повторные попытки, так как сразу выявляются эмбрионы с шансами на успешную беременность.

Помогает избежать физических, эмоциональных и финансовых затрат на неудачные циклы ЭКО.

В США около 48% циклов ЭКО у женщин старше 40 лет включают ПГТ-А, так как это повышает эффективность процедуры. В Греции проведение теста требует лицензии Национального органа по вспомогательной репродукции, однако для женщин старше 40 лет он одобряется без ограничений.

Таким образом, ПГТ-А дает женщинам старше 40 лет реальный шанс на успешную беременность, снижая вероятность неудачных пересадок и помогая сосредоточиться на реальных возможностях зачатия.

Уточнения

Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra — сверх, вне и лат. corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́) или Ребёнок из пробирки — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия.

