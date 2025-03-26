Очереди растут, врачи уходят: кто будет лечить Ростовскую область

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Очереди в поликлиниках, долгие ожидания приёма и жалобы от жителей — всё это стало привычной реальностью для Ростовской области. Главная причина — острая нехватка медицинских кадров.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скорая помощь

По данным регионального Минздрава, дефицит составляет около 1300 врачей и свыше 2500 средних медработников. Проблему официально подтвердили власти: врио губернатора Юрий Слюсарь ранее назвал кадровый голод одной из самых серьёзных задач региона.

Кто особенно нужен

Медицинская система Дона особенно остро нуждается в следующих специалистах:

Анестезиологи-реаниматологи.

Патологоанатомы.

Кардиологи.

Неврологи.

Оториноларингологи.

Рентгенологи.

Травматологи-ортопеды.

Именно отсутствие этих специалистов чаще всего становится причиной многочасовых очередей и невозможности записаться к нужному врачу.

Что есть сейчас

На сегодняшний день в больницах и поликлиниках региона трудятся 14,3 тысячи врачей и 34,4 тысячи средних медработников. Но, как показывают цифры, этого явно недостаточно для обеспечения доступной и быстрой медицинской помощи.

Пока в области продолжается поиск решений, жители вынуждены сталкиваться с затруднённым доступом к базовым медицинским услугам. А спрос на специалистов продолжает расти, сообщает rostovgazeta.ru.

Уточнения

Поликли́ника (от др.-греч. πόλις и κλινική - "город" и "клиника") — многопрофильное или специализированное лечебно-профилактическое учреждение для оказания амбулаторной медицинской помощи больным на приёме и на дому, учреждение первичной медико-санитарной помощи.

