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Очереди растут, врачи уходят: кто будет лечить Ростовскую область

1:35
Здоровье

Очереди в поликлиниках, долгие ожидания приёма и жалобы от жителей — всё это стало привычной реальностью для Ростовской области. Главная причина — острая нехватка медицинских кадров.

Скорая помощь
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скорая помощь

По данным регионального Минздрава, дефицит составляет около 1300 врачей и свыше 2500 средних медработников. Проблему официально подтвердили власти: врио губернатора Юрий Слюсарь ранее назвал кадровый голод одной из самых серьёзных задач региона.

Кто особенно нужен

Медицинская система Дона особенно остро нуждается в следующих специалистах:

  • Анестезиологи-реаниматологи.
  • Патологоанатомы.
  • Кардиологи.
  • Неврологи.
  • Оториноларингологи.
  • Рентгенологи.
  • Травматологи-ортопеды.

Именно отсутствие этих специалистов чаще всего становится причиной многочасовых очередей и невозможности записаться к нужному врачу.

Что есть сейчас

На сегодняшний день в больницах и поликлиниках региона трудятся 14,3 тысячи врачей и 34,4 тысячи средних медработников. Но, как показывают цифры, этого явно недостаточно для обеспечения доступной и быстрой медицинской помощи.

Пока в области продолжается поиск решений, жители вынуждены сталкиваться с затруднённым доступом к базовым медицинским услугам. А спрос на специалистов продолжает расти, сообщает rostovgazeta.ru.

Уточнения

Поликли́ника (от др.-греч. πόλις и κλινική - "город" и "клиника") — многопрофильное или специализированное лечебно-профилактическое учреждение для оказания амбулаторной медицинской помощи больным на приёме и на дому, учреждение первичной медико-санитарной помощи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Типсин Денис
Проводит диагностику, профилактику и лечение заболеваний молочных желез, в том числе мастита, мастопатии, фиброаденомы молочной железы, внутрипротоковой папилломы, кисты молочной железы, лактостаза.
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