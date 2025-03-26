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Молекула, которая стирает симптомы Альцгеймера — что это значит для нас

2:19
Здоровье

В мире медицины появилась долгожданная новость, способная перевернуть представление о лечении болезни Альцгеймера. Исследователи из Университета Пенсильвании сделали прорыв, выявив молекулу, которая может не только замедлить развитие заболевания, но и восстановить утраченные воспоминания — пусть пока и у лабораторных мышей.

врач
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врач

PBA: молекула, способная менять правила игры

Новым героем в борьбе с Альцгеймером стал 4-фенилбутират (PBA) — соединение из группы жирных кислот. Его уникальное свойство заключается в способности предотвращать образование токсичных белковых агрегатов в мозге — именно они разрушают нейроны и вызывают ухудшение памяти.

PBA действует как своеобразный химический "стабилизатор", защищающий клетки мозга и поддерживающий здоровье нейронов.

"Улучшая общее состояние клеток, мы можем замедлить прогресс болезни и даже частично восстановить когнитивные функции", — объясняет Ниринджини Найду, ведущий автор исследования.

У мышей вернулась память

Эксперименты показали поразительные результаты. Мышам, страдающим от признаков, напоминающих болезнь Альцгеймера, вводили PBA. До лечения они не могли запоминать простые задачи. После — восстановили способности к обучению и распознаванию объектов.

Особенно важно, что эффект наблюдался даже на поздней стадии заболевания, когда обычно повреждения считаются необратимыми.

Что это значит для людей

Пока исследования находятся на доклинической стадии, но потенциал огромен:

  • Частичное восстановление утраченных когнитивных функций

  • Эффективность даже при запущенном заболевании

  • Новый подход: не просто сдерживать, а исправлять последствия болезни

Учёные подчёркивают, что путь до применения на людях ещё долгий. Необходимы масштабные клинические испытания, чтобы оценить безопасность и подтвердить эффективность препарата у человека.

Тем не менее, открытие даёт новую надежду миллионам людей, страдающих от этого тяжёлого нейродегенеративного недуга. И, возможно, именно PBA станет ключом к тому, чтобы вернуть утраченную память и сохранить ясность ума даже в пожилом возрасте.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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