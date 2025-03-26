Молекула, которая стирает симптомы Альцгеймера — что это значит для нас

В мире медицины появилась долгожданная новость, способная перевернуть представление о лечении болезни Альцгеймера. Исследователи из Университета Пенсильвании сделали прорыв, выявив молекулу, которая может не только замедлить развитие заболевания, но и восстановить утраченные воспоминания — пусть пока и у лабораторных мышей.
Новым героем в борьбе с Альцгеймером стал 4-фенилбутират (PBA) — соединение из группы жирных кислот. Его уникальное свойство заключается в способности предотвращать образование токсичных белковых агрегатов в мозге — именно они разрушают нейроны и вызывают ухудшение памяти.
PBA действует как своеобразный химический "стабилизатор", защищающий клетки мозга и поддерживающий здоровье нейронов.
"Улучшая общее состояние клеток, мы можем замедлить прогресс болезни и даже частично восстановить когнитивные функции", — объясняет Ниринджини Найду, ведущий автор исследования.
Эксперименты показали поразительные результаты. Мышам, страдающим от признаков, напоминающих болезнь Альцгеймера, вводили PBA. До лечения они не могли запоминать простые задачи. После — восстановили способности к обучению и распознаванию объектов.
Особенно важно, что эффект наблюдался даже на поздней стадии заболевания, когда обычно повреждения считаются необратимыми.
Пока исследования находятся на доклинической стадии, но потенциал огромен:
Частичное восстановление утраченных когнитивных функций
Эффективность даже при запущенном заболевании
Новый подход: не просто сдерживать, а исправлять последствия болезни
Учёные подчёркивают, что путь до применения на людях ещё долгий. Необходимы масштабные клинические испытания, чтобы оценить безопасность и подтвердить эффективность препарата у человека.
Тем не менее, открытие даёт новую надежду миллионам людей, страдающих от этого тяжёлого нейродегенеративного недуга. И, возможно, именно PBA станет ключом к тому, чтобы вернуть утраченную память и сохранить ясность ума даже в пожилом возрасте.
Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).
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