Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинцы пугают русских женщин кавказским маньяком
Сколько килограмм весит интернет: учёные назвали цифру
Возвращение, которого ждали: Зидан готов к новому вызову, осталось дождаться подписи
Домашний чизкейк, как из кофейни — раскрываем секрет
Не Тайбэй единым: секретный город Тайваня, где вкуснее, дешевле и ярче
Пять машин, которые выглядят надёжно, но коробка скрывает совсем другое
Тля исчезнет за 4 часа — секрет прячется в придорожной траве
Мангал уже дымит? Не делайте этих ошибок при приготовлении мяса
Как правильно обрезать розы для продолжительного цветения летом

Француженки съедают это перед едой — и сахар в крови не прыгает

1:48
Здоровье

Кто из нас не мечтал после утомительного дня об ароматной тарелке макарон с сыром или томатным соусом? Но за кулисами этой гастрономической радости скрывается гликемическая ловушка: белые макароны, особенно переваренные, вызывают резкий скачок сахара в крови, за которым следует такое же стремительное его падение. А вот французский биохимик Джесси Иншауспе предлагает нестандартное, но очень действенное решение — съесть перед едой немного… солёных огурцов.

сахар
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сахар

Как работает "огуречный трюк"

Секрет прост: солёные огурцы, особенно без добавленного сахара, содержат уксус и пищевые волокна — два элемента, способных заметно снизить гликемический отклик организма. По словам Иншауспе, один укус перед пастой способен значительно смягчить скачок сахара.

В подтверждение своих слов она приводит данные:

— Без огурцов уровень сахара после макарон может подскочить на 60 мг/дл уже через час.
— С огурцами — всего до 40 мг/дл, что значительно безопаснее для организма.

Почему именно солёные огурцы

  1. Клетчатка в составе замедляет всасывание углеводов.

  2. Уксус влияет на ферменты, расщепляющие крахмал, снижая гликемический ответ.

  3. Это овощ, который легко и быстро можно съесть перед основной едой.

Но есть нюансы

Чтобы эффект был действительно ощутим, биохимик рекомендует съедать 10-15 штук перед приёмом пищи. Такой объём — не закуска, а полноценная "огуречная терапия". И ещё одно важное условие — никакого добавленного сахара в составе. Так что внимательно читайте этикетки перед покупкой.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Красота и стиль
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру Аудио 
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Садоводство, цветоводство
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь Аудио 
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Наука и техника
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось Аудио 
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Стоит ли мыть двигатель: разбираемся, где граница между пользой и вредом
Стоит ли мыть двигатель: разбираемся, где граница между пользой и вредом
Последние материалы
Украинцы пугают русских женщин кавказским маньяком
Сколько килограмм весит интернет: учёные назвали цифру
Возвращение, которого ждали: Зидан готов к новому вызову, осталось дождаться подписи
Домашний чизкейк, как из кофейни — раскрываем секрет
Не Тайбэй единым: секретный город Тайваня, где вкуснее, дешевле и ярче
Пять машин, которые выглядят надёжно, но коробка скрывает совсем другое
Француженки съедают это перед едой — и сахар в крови не прыгает
Тля исчезнет за 4 часа — секрет прячется в придорожной траве
Мангал уже дымит? Не делайте этих ошибок при приготовлении мяса
Как правильно обрезать розы для продолжительного цветения летом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.