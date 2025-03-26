Француженки съедают это перед едой — и сахар в крови не прыгает

Кто из нас не мечтал после утомительного дня об ароматной тарелке макарон с сыром или томатным соусом? Но за кулисами этой гастрономической радости скрывается гликемическая ловушка: белые макароны, особенно переваренные, вызывают резкий скачок сахара в крови, за которым следует такое же стремительное его падение. А вот французский биохимик Джесси Иншауспе предлагает нестандартное, но очень действенное решение — съесть перед едой немного… солёных огурцов.
Секрет прост: солёные огурцы, особенно без добавленного сахара, содержат уксус и пищевые волокна — два элемента, способных заметно снизить гликемический отклик организма. По словам Иншауспе, один укус перед пастой способен значительно смягчить скачок сахара.
В подтверждение своих слов она приводит данные:
— Без огурцов уровень сахара после макарон может подскочить на 60 мг/дл уже через час.
— С огурцами — всего до 40 мг/дл, что значительно безопаснее для организма.
Клетчатка в составе замедляет всасывание углеводов.
Уксус влияет на ферменты, расщепляющие крахмал, снижая гликемический ответ.
Это овощ, который легко и быстро можно съесть перед основной едой.
Чтобы эффект был действительно ощутим, биохимик рекомендует съедать 10-15 штук перед приёмом пищи. Такой объём — не закуска, а полноценная "огуречная терапия". И ещё одно важное условие — никакого добавленного сахара в составе. Так что внимательно читайте этикетки перед покупкой.
Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
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