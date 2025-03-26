Француженки съедают это перед едой — и сахар в крови не прыгает

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кто из нас не мечтал после утомительного дня об ароматной тарелке макарон с сыром или томатным соусом? Но за кулисами этой гастрономической радости скрывается гликемическая ловушка: белые макароны, особенно переваренные, вызывают резкий скачок сахара в крови, за которым следует такое же стремительное его падение. А вот французский биохимик Джесси Иншауспе предлагает нестандартное, но очень действенное решение — съесть перед едой немного… солёных огурцов.

Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сахар

Как работает "огуречный трюк"

Секрет прост: солёные огурцы, особенно без добавленного сахара, содержат уксус и пищевые волокна — два элемента, способных заметно снизить гликемический отклик организма. По словам Иншауспе, один укус перед пастой способен значительно смягчить скачок сахара.

В подтверждение своих слов она приводит данные:

— Без огурцов уровень сахара после макарон может подскочить на 60 мг/дл уже через час.

— С огурцами — всего до 40 мг/дл, что значительно безопаснее для организма.

Почему именно солёные огурцы

Клетчатка в составе замедляет всасывание углеводов. Уксус влияет на ферменты, расщепляющие крахмал, снижая гликемический ответ. Это овощ, который легко и быстро можно съесть перед основной едой.

Но есть нюансы

Чтобы эффект был действительно ощутим, биохимик рекомендует съедать 10-15 штук перед приёмом пищи. Такой объём — не закуска, а полноценная "огуречная терапия". И ещё одно важное условие — никакого добавленного сахара в составе. Так что внимательно читайте этикетки перед покупкой.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

