Чудо-альтернатива: этот крахмалистый продукт поможет снизить риск развития диабета 2 типа

3:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот крахмалистый продукт обладает более низким гликемическим индексом (ГИ) по сравнению с макаронами, что делает его здоровой и питательной альтернативой для тех, кто стремится контролировать уровень сахара в крови.

Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ячменная крупа

Поддержание стабильного уровня сахара в крови имеет огромное значение не только для контроля веса, но и для долгосрочного здоровья. Высокий уровень сахара может вызывать резкие скачки инсулина, что способствует накоплению жира и повышает риск развития метаболических заболеваний. Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется придерживаться диеты, богатой продуктами с низким ГИ. Хотя многие традиционные крахмалистые продукты обладают высоким ГИ, существуют альтернативы, которые могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови.

Какие крахмалистые продукты имеют низкий гликемический индекс?

Уровень сахара в крови непосредственно влияет на контроль веса и общее состояние здоровья. Употребление продуктов с высоким ГИ, таких как белый хлеб, рис или картофель, вызывает быстрое повышение концентрации глюкозы в крови. Это приводит к резкому выбросу инсулина, что может способствовать отложению сахара в виде жира. Поэтому рацион, богатый продуктами с высоким ГИ, может привести к увеличению веса и повышению риска развития диабета 2 типа. Соблюдение диеты с умеренным ГИ помогает более эффективно управлять энергией и избегать переедания.

Для естественного контроля уровня сахара в крови диетолог Александра Мурсье в своих колонках Doctissimo рекомендует использовать ячмень, который обладает низким ГИ — от 25 до 30. Этот продукт богат клетчаткой, что способствует насыщению и контролю аппетита. Кроме того, ячмень помогает снизить уровень холестерина и обеспечивает организм антиоксидантами, железом и витаминами группы B, необходимыми для нормального обмена веществ.

Существует два вида ячменя: лущеный ячмень, который более питателен и полноценен, и перловая крупа, которая, хоть и несколько рафинирована, всё же предпочтительнее традиционных крахмалов. Однако стоит помнить, что ячмень содержит глютен, поэтому он не подходит для людей с непереносимостью глютена или целиакией, напоминает французское издание Grazia.

Как готовить ячмень?

Ячмень можно использовать в различных кулинарных блюдах. Его можно заменить рисом в ризотто, использовать для загустения супов или добавлять в кускус или табуле вместо манной крупы. Чтобы максимально сохранить его полезные свойства, рекомендуется готовить ячмень до состояния альденте и не переваривать. Также полезно после приготовления дать ячменю остыть, а затем разогреть его снова. Этот метод способствует образованию резистентного крахмала, который действует как клетчатка и замедляет усвоение глюкозы.

Помимо ячменя, для контроля уровня сахара в крови можно использовать и другие крахмалистые продукты. Киноа, гречка и булгур могут стать отличной альтернативой макаронам и белому рису. Также стоит обратить внимание на цельнозерновые версии классических хлопьев, которые помогают предотвратить резкие скачки сахара в крови.

Уточнения

Ячме́нь (лат. Hórdeum) — род растений семейства Злаки (Poaceae), один из древнейших злаков, возделываемых человеком.





Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

