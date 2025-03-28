Что приносит людям больше радости, чем высокая зарплата — удивительный факт

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Каждый год в Международный день счастья (20 марта) публикуется Всемирный доклад о счастье, подготовленный при участии Gallup, Центра исследований благополучия Оксфордского университета и Сети ООН по поиску решений для устойчивого развития. В этом году доклад уделил особое внимание добрым поступкам и ожиданиям людей от своих сообществ.

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Согласно отчету, добрые дела делятся на три категории: денежные пожертвования, волонтерство и помощь другим людям. Исследование показало, что 70% населения мира совершили хотя бы одно доброе дело за последний месяц, пишет CNN.

Доктор Феликс Чунг, доцент кафедры психологии Университета Торонто и соавтор доклада, отметил, что это действительно очень большое число. Он посоветовал просто посмотреть на эту цифру и почувствовать себя действительно хорошо, ведь семь из десяти человек вокруг нас сделали что-то хорошее за последний месяц.

Доктор Лара Акнин, профессор социальной психологии Университета Саймона Фрейзера и автор Доклада о мировом счастье, добавила, что хотя сейчас мир кажется довольно непростым местом, приятно осознавать, что люди совершают добрые и щедрые поступки.

Исследование также подтвердило, что добрые дела положительно влияют как на тех, кто их совершает, так и на тех, кто их получает. Илана Рон-Леви, управляющий директор государственного сектора Gallup, отметила, что небольшие добрые поступки могут значительно повысить уровень личного счастья и общего благополучия.

"Проявления щедрости приносят даже больше счастья, чем высокая зарплата", — подчеркнула Рон-Леви.

Лара Акнин провела эксперимент, в ходе которого участникам предложили потратить небольшую сумму денег (от 2 до 5 долларов) на себя или на кого-то другого. Результаты показали, что те, кто потратил деньги на помощь другим, сообщили о более высоком уровне счастья по сравнению с теми, кто потратил их на себя.

Аналогичные результаты были получены в Южной Африке, Уганде и Индии. Акнин отметила, что люди по своей природе склонны к сотрудничеству и взаимопомощи, и акты щедрости способствуют укреплению социальных связей.

Уточнения

Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- «хороший» и *čęstь «часть», то есть «хороший удел») — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации.



Доброта́ — это тип поведения, характеризующийся актами щедрости, внимания, оказания помощи или заботы, не ожидая похвалы или награды в ответ.

