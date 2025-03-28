Яд в малой дозе? Узнайте, почему самолечение может обернуться летальным исходом

Телеведущий Александр Мясников предупредил о рисках самолечения. Он отметил, что многие россияне при первых признаках болезни предпочитают идти в аптеку за привычными лекарствами, не обращаясь к врачу. Однако такой подход может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже к смерти.
В программе "О самом главном" врач подчеркнул, что лекарства должен назначать специалист после тщательного обследования пациента. Самостоятельный выбор препаратов без учета дозировки и возможных противопоказаний может быть опасным.
"Вы принимаете яд в малой дозе. Из этого исходите", — сказал Мясников.
Специалист также отметил, что в США, например, нарушение правил приема лекарств становится все более частой причиной смертельных исходов, уступая только раку и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
Самолечение — поведение человека, при котором он использует химические вещества или любое внешнее воздействие для назначения себе лечения собственных физических или психических заболеваний.
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