Яд в малой дозе? Узнайте, почему самолечение может обернуться летальным исходом

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Телеведущий Александр Мясников предупредил о рисках самолечения. Он отметил, что многие россияне при первых признаках болезни предпочитают идти в аптеку за привычными лекарствами, не обращаясь к врачу. Однако такой подход может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже к смерти.

Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таблетки

В программе "О самом главном" врач подчеркнул, что лекарства должен назначать специалист после тщательного обследования пациента. Самостоятельный выбор препаратов без учета дозировки и возможных противопоказаний может быть опасным.

"Вы принимаете яд в малой дозе. Из этого исходите", — сказал Мясников.

Специалист также отметил, что в США, например, нарушение правил приема лекарств становится все более частой причиной смертельных исходов, уступая только раку и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.





Самолечение — поведение человека, при котором он использует химические вещества или любое внешнее воздействие для назначения себе лечения собственных физических или психических заболеваний.



