Рассеянный склероз играет в долгую: одна добавка может испортить ему игру

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Задумывались ли вы о влиянии витамина D на течение рассеянного склероза? Свежие исследования французских ученых проливают свет на этот вопрос, предлагая новые перспективы в лечении заболевания.​

Фото: pxhere витамин д

Витамин D и его роль в рассеянном склерозе

Рассеянный склероз (РС) часто начинается с острого эпизода, затрагивающего центральную нервную систему, такого как оптический неврит или поперечный миелит. Такие начальные проявления известны как клинически изолированный синдром (КИС). Риск перехода КИС в клинически подтвержденный РС повышается при наличии определенных факторов, включая дефицит витамина D.​

Исследование D-Lay MS: высокие дозы витамина D в фокусе

В рандомизированном клиническом исследовании D-Lay MS приняли участие 316 взрослых в возрасте от 18 до 55 лет с недавним КИС. Участники были разделены на две группы: одна получала 100 000 МЕ холекальциферола (витамина D) каждые две недели, другая — плацебо. Целью было оценить влияние высоких доз витамина D на активность заболевания в течение 24 месяцев.​

Результаты: снижение активности заболевания

Результаты показали, что группа, получавшая витамин D, имела значительно меньшую активность заболевания по сравнению с группой плацебо. Это выражалось в снижении количества рецидивов и новых очагов на МРТ. Такие данные свидетельствуют о потенциальной пользе высоких доз витамина D в ранних стадиях РС.​

Важность консультации с врачом

Несмотря на обнадеживающие результаты, важно помнить, что прием высоких доз витамина D должен осуществляться под строгим медицинским контролем. Самолечение может привести к гипервитаминозу D, сопровождающемуся такими симптомами, как тошнота, слабость и нарушение работы почек. Поэтому перед началом приема добавок необходимо проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Рассеянный склероз (РС), или множественный склероз - аутоиммунное заболевание, приводящее к повреждению изолирующих оболочек нервных клеток головного и спинного мозга.

