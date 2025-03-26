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Рассеянный склероз играет в долгую: одна добавка может испортить ему игру

2:09
Здоровье

Задумывались ли вы о влиянии витамина D на течение рассеянного склероза? Свежие исследования французских ученых проливают свет на этот вопрос, предлагая новые перспективы в лечении заболевания.

витамин д
Фото: pxhere
витамин д

Витамин D и его роль в рассеянном склерозе

Рассеянный склероз (РС) часто начинается с острого эпизода, затрагивающего центральную нервную систему, такого как оптический неврит или поперечный миелит. Такие начальные проявления известны как клинически изолированный синдром (КИС). Риск перехода КИС в клинически подтвержденный РС повышается при наличии определенных факторов, включая дефицит витамина D.

Исследование D-Lay MS: высокие дозы витамина D в фокусе

В рандомизированном клиническом исследовании D-Lay MS приняли участие 316 взрослых в возрасте от 18 до 55 лет с недавним КИС. Участники были разделены на две группы: одна получала 100 000 МЕ холекальциферола (витамина D) каждые две недели, другая — плацебо. Целью было оценить влияние высоких доз витамина D на активность заболевания в течение 24 месяцев.

Результаты: снижение активности заболевания

Результаты показали, что группа, получавшая витамин D, имела значительно меньшую активность заболевания по сравнению с группой плацебо. Это выражалось в снижении количества рецидивов и новых очагов на МРТ. Такие данные свидетельствуют о потенциальной пользе высоких доз витамина D в ранних стадиях РС.

Важность консультации с врачом

Несмотря на обнадеживающие результаты, важно помнить, что прием высоких доз витамина D должен осуществляться под строгим медицинским контролем. Самолечение может привести к гипервитаминозу D, сопровождающемуся такими симптомами, как тошнота, слабость и нарушение работы почек. Поэтому перед началом приема добавок необходимо проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Рассеянный склероз (РС), или множественный склероз - аутоиммунное заболевание, приводящее к повреждению изолирующих оболочек нервных клеток головного и спинного мозга.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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